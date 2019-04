Con un Madrid queriendo hacer caja: el ida y vuelta del Bayern sobre el fichaje de James

No hay quorum. Mientras que Karl-Heinz Rummenigge asegura que James Rodríguez es indiscutible para el Bayern Munich , Uli Hoeness, el presidente de los bávaros, no quiere invertir 42 millones de euros por un suplente de Nico Kovac. Sí, el colombiano ha mejorado con respecto a principios de temporada, pero no le basta para ser aquel futbolista del Mundial de Brasil 2014 y mucho menos un jugador de semejante inversión en Alemania.



Luego de pagar el pase de Lucas Hernández del Atlético de Madrid a cambio de 80 millones de euros, en la tienda bávaro hay mucha incertidumbre por el futuro de James. El cafetero no quiere regresar al Real Madrid tras la llegada de Zinedine Zidane, pero tampoco se siente cómodo en Baviera, en donde no goza la titularidad en todos los partidos. ¿Qué hará? El ex madridista no dice ni afirma a la espera de que resuelvan todos los detalles.



James Rodríguez ha marcado siete goles y dado seis asistencias en lo que va de la temporada, pero no es suficiente para que se suba al pulgar a su fichaje en el mercado de pases de verano. Tampoco ‘novias’ no le faltan en la liga inglesa e italiana, en donde se ha rumoreado un posible vínculo con el Arsenal, AC Milan y hasta Juventus de Cristiano Ronaldo para el 2019.



Con la posibilidad de que Eden Hazard y Paul Pogba lleguen al Real Madrid, en la capital de España tan solo quieren hacer caja con el futbolista para traer otros jugadores de calidad en la próxima temporada. No se define nada con James Rodríguez, por ahora…



