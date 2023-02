Tras salir en su defensa en un primer momento, todo apuntaba a que Joana Sanz, esposa de Dani Alves, que se mantiene en prisión por supuesta agresión sexual en Barcelona, había cambiado drásticamente de opinión y trataba de desmarcarse totalmente de la vida del brasileno con el divorcio. O al menos, eso es lo que “El programa de Ana Rosa” contó en exclusiva, pero la propia española se ha pronunciado del tema en redes sociales.

En ese sentido, la modelo se ha visto en la necesidad de emitir un breve comunicado para desmentir la información que circula en cuanto a su relación sentimental con el exjugador del Barcelona. A través de su cuenta de Instagram, Joana ha puntualizado que “cuando tenga algo que decir” lo hará ella. Por ello inició aclarando que la información que circula recientemente y en la que se le vincula es “totalmente falsa”.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, explicó la modelo. “Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que no merece ser intoxicado”, agregó.

Joana Sanz desmiente rumores de posible divorcio con Dani Alves. (Foto: Agencias)

El recurso de Alves para salir de la cárcel

La defensa de Dani Alves aduce ante la Audiencia de Barcelona que los vídeos de la discoteca “desmienten de forma radical” la versión de la víctima, porque no la muestran bajo un clima de “terror, pavor o dominación”, y sostiene que su relato puede ser una “distorsión narrativa”.

En el recurso que ha presentado ante la Audiencia para pedir que lo deje en libertad provisional, Alves se ofrece a entregar sus pasaportes brasileño y español, llevar una pulsera telemática, pagar la fianza que sea necesaria y comparecer, incluso diariamente, en el juzgado.

El mismo, redactado por el abogado Cristóbal Martell, argumenta que no existe el riesgo de fuga en que se basó la jueza para enviarlo a prisión sin fianza el pasado 20 de enero, dado que el futbolista acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos y ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que le atribuyó la instructora.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.