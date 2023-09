La etapa de Jorge Sampaoli en el Sevilla no constituyó uno de los momentos más destacados en la trayectoria del entrenador, algo que se hace evidente tanto en las estadísticas como en las críticas expresadas por ciertos jugadores que manifestaron su descontento durante su mandato en el club. Recientemente, Suso, quien es uno de los líderes del equipo, decidió expresar sus opiniones y arremetió duramente contra el estratega argentino, en una entrevista para un medio ibérico.

El delantero, quien ha jugado para Liverpool y Milan, anteriormente, compartió sus opiniones durante una entrevista en el programa El Pelotazo de Cadena Sur Radio. Cuando le preguntaron sobre quiénes consideraba el mejor y el peor entrenador que había tenido, destaco al español Luis Enrique, en contraste con el chileno.

“El mejor entrenador, Luis Enrique. Lo tuve en la selección. Y el peor, Sampaoli”, afirmó. El futbolista, además, sustento su afirmación al explicar que, en cierta medida, esto se debió a los resultados obtenidos.“Tenía conceptos muy buenos, pero quizá no era lo más indicado en ese momento. Si salía bien, nadie iba a decir nada, pero no fue lo más correcto y no fue nada bien”.

Además, compartió una conversación que tuvo con Ramón Rodríguez, quien en ese momento era el director deportivo del club. El dirigente le consultó acerca de cómo abordar una lesión de tobillo que estaba afectando al deportista, preguntándole si prefería ser cedido o quedarse para competir por un lugar. En respuesta, el futbolista afirmó que “iba a durar más que Sampaoli”.

Su declaración resultó profética, ya que el español acabó desempeñando un papel fundamental en la consecución del título de la Europa League (anotando un gol decisivo en las semifinales contra Juventus), mientras que el estratega fue cesado de su cargo y reemplazado por José Luis Mendilibar.





Sampaoli y su lío con Arturo Vidal

No es la única crítica que ha enfrentado Jorge Sampaoli, quien atraviesa un período difícil en el Flamengo. Previamente, Arturo Vidal, quien había trabajado con él en la selección chilena, había expresado su descontento y abandonó el ‘Mengao’ para unirse al Athletico Paranaense, calificando al entrenador como “un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores”.





