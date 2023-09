Con una notoria molestia, Leonardo Bonucci ha hablado en contra de Juventus y resaltó que no recibió el mejor trato durante sus últimos meses, buscando propiciar su salida. Ahora, a través de una entrevista con ‘Sports Mediaset’, se ha hecho público un adelanto donde aclara sentirse humillado por el club ‘bianconero’. Asimismo, resalto que siempre mostró su disponibilidad para poder quedarse y ayudar a los jóvenes. Cabe resaltar que esta temporada forma parte de Unión Berlín.

“He leído y oído cosas falsas tanto de la Juventus como del entrenador. Por ejemplo, es falso que en octubre y febrero me informaron de la intención de terminar la relación al final de la temporada. De hecho, a finales de mayo había dado mi disponibilidad para ser la quinta/sexta opción en defensa...”, cuenta el veterano central.

Leonardo Bonucci dejó la Juventus tras 12 temporadas y se mudó a la Bundesliga. (Foto: Getty)

Como cuenta, Leonardo Bonucci, Juventus lo incitó a dejar el club, a pesar de ser considerado como una de las leyendas. La continuidad era un tema que poco importaba para el jugador, la idea era terminar su carrera con los ‘bianconeros’. Sin embargo, apuntó que no respetaron su trayectoria.

“Me enteré de algo leyendo los periódicos hasta que, el 13 de julio, Giuntoli y Manna vinieron a mi casa y me dijeron que ya no formaría parte de la plantilla de la Juventus. Me dijeron que mi presencia en el campo obstaculizaría el crecimiento del equipo... Esta fue la mayor humillación después de 500 partidos con la camiseta ‘bianconera’. Agradecí la solidaridad de muchos jugadores, incluidos los actuales, de la Juventus y de otros clubes. Todos expresaron su simpatía por el comportamiento irrespetuoso del club”, agregó el italiano.





Bonucci demandará a Juventus

Con 36 años de edad, Leonardo Bonnucci firmó por Unión Berlín y esta temporada pasará su primera aventura por la Bundesliga. Sin embargo, no dejará impune el “maltrato” que alegó sufrir por Juventus. De acuerdo a información de Mundo Deportivo, defensor demandará a club por daños profesionales ya que no lo dejaron entrenar con sus compañeros ni reunirse con el cuerpo técnico.

Además la Juventus le negó el acceso al gimnasio, a la piscina y al restaurante, lo que llevó al defensa a abandonar el club, después de haber pedido repetidamente sin éxito su reintegración en la plantilla, según las mismas fuentes.

Bonucci ha declarado que cualquier cantidad de dinero derivada de esta acción será donada a Neuroland, una asociación que apoya a las familias de los niños hospitalizados en la sala de neurocirugía pediátrica del Hospital Infantil Regina Margherita de Turín, y a Live Onlus, que compra y dona desfibriladores a clubes deportivos, escuelas y municipios, añadieron los medios.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Periodista egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.