Barcelona parecía tener todo listo para concretar uno de sus anhelos en esta temporada y cerrar el fichajes de Jules Koundé quien viene siendo buscado desde la temporada pasada. Sin embargo, desde la tienda del Sánchez Pizjuan señalaron que no existe una oferta formal del cuadro azulgrana dando a entender que solo son especulaciones y no cumplen la expectativa a nivel económico.

De acuerdo a información de ‘Marca’, la operación estaba basada en cerca de 50 millones de euros más diez en variables para concretar el fichaje del central francés. Sin embargo, en el Barcelona no quieren lanzarse al charco tan pronto sin cerrar una venta como la de Frenkie de Jong, que está en el aire.

Es conocido el interés por tener al joven central en sus filas. Además, es una petición de Xavi Hernández para formar un eje en este sector. Adicionado a ello, Koundé también ha expresado el deseo por vestir esta camiseta aunque todo depende cumplir las peticiones de Sevilla.

Otro que se sigue sumando a esta disputa es Chelsea. El cuadro ‘blue’ ha perdido jugadores importantes en este sector y, según información del mismo diario, los ‘blues’ han mandado una propuesta formal de 50 ‘kilos’ junto a cinco variables. Luego de la pretemporada en Estados Unidos, tienen pensado aumentar esta oferta.

El cuadro londinense todavía no ha dado este último paso. Sevilla, por su parte, no piensa ceder en lo absoluto por una posible transferencia si no cumplen sus expectativas económicas que le servirían para conseguir un reemplazo de inmediato dándole así una fuerza mayor al mercado de fichajes.

Jules Koundé ha jugado las últimas tres temporadas de su carrera en Sevilla, club en el que suma 134 partidos y nueve goles. Antes de LaLiga Santander, el francés lució su fútbol en el Burdeos.





