Julián Álvarez, de 23 años, se encuentra actualmente con la selección de Argentina, pensando en Bolivia, para la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el enfrentamiento contra Ecuador, ingresó en el segundo tiempo durante y tuvo un desempeño destacado. Su nivel futbolístico se mantiene alto, tanto en el Manchester City como en la ‘Albiceleste’. En ese contexto, según informes de medios europeos, este lunes 11 de septiembre, el Real Madrid está mostrando un fuerte interés en asegurarse sus servicios.

El periodista especializado en el mercado de fichajes, Ekrem Konur, ha comunicado que el conjunto español tiene en su radar al delantero sudamericano de cara a la próxima ventana de transferencias. De otro lado, el motivo, según la web Fichajes, sería que, a pesar de haber ganado más minutos en esta temporada, el jugador todavía no pasa de ser una pieza de recambio en el City.

Además de lo mencionado anteriormente, de acuerdo a informes de Sky Sports, los ‘Cityzens’ han manifestado interés en Evan Ferguson, un jugador de 18 años que actualmente juega para el Brighton. Se señala que los ‘Ciudadanos’ estarían dispuestos a desembolsar más de 100 millones de euros por él. En caso de concretarse esta transferencia, podría allanar el camino para la salida del argentino.

El año pasado, el Santiago Bernabéu estuvo en la lista de posibles destinos para el exjugador de River Plate. Sin embargo, en ese momento, optó por unirse al Manchester. Ahora, los reportes vuelven a apuntar hacia el Real como su posible destino. Es importante señalar que la ‘Araña’ ya tiene cierta familiaridad con el club blanco, ya que pasó un breve período en la cantera a los 11 años.

A pesar de todos esto, no sería nada sencillo que Julián termine uniéndose al Real Madrid, puesto que el club cuenta con Endrick, quien se unirá el próximo año, y sus principales objetivos de fichaje son Mbappé y Haaland. No obstante, Álvarez podría ser considerado como “el plan B” si no logran fichar al francés o al noruego, consigna SPORT.





Real Madrid: lo que se le viene

Luego del partido ante el Getafe, el Real Madrid se alista para enfrentar a Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para el domingo 17 de septiembre a las 2 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión de ESPN y STAR Plus en América Latina.





