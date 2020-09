Atlético de Madrid vive días decisivos con relación al armado de su zona ofensiva con miras a la presente temporada. Álvaro Morata pidió su salida del club, ante fuerte interés de Juventus por contar con él, lo que le dejaría un espacio a la posible contratación de Luis Suárez al elenco ‘colchonero’.

Luego de que la ‘Vecchia Signora’ no pudiera cerrar el fichaje del ‘Pistolero’, iniciaron la negociación para la cesión del atacante español, quien según Deportes Cuatro, permitiría dejar abierto un cupo en el ataque del elenco del ‘Cholo’ Simeone, dándole espacio al atacante uruguayo.

Luis Suárez es uno de los más interesados en que se resuelva pronto el tema con Álvaro Morata, puesto a que esto definiría su futuro a la brevedad con Atlético de Madrid.

Por parte de Juventus, harán todo lo posible por cumplir con la petición de Andrea Pirlo, quien sugirió la incorporación de un delantero experimentado lo más pronto posible para poder elaborar su plan de trabajo en Italia.

¿Se va Morata y llega Suárez?

Según dio a conocer Mundo Deportivo, Luis Suárez ya tiene acuerdo de palabra con la escuadra albirroja, restando los últimos detalles para que pueda estampar la firma con el elenco dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, escuadra que se convirtió en protagonista de Europa en los últimos años.

Luis Suárez es consciente de que no está en los planes de Ronald Koeman, pero su salida de FC Barcelona no será tan accesible como los directivos catalanes plantean, puesto a que el jugador uruguayo espera recibir su salario por el tiempo de contrato que le queda, cosa que en Cataluña no ven con buenos ojos.

