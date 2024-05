El anuncio de la retirada de Toni Kroos ha sacudido el mundo del fútbol y ha dejado al vestuario del Real Madrid sumido en la sorpresa y la nostalgia. El centrocampista alemán ha decidido colgar las botas al término de la Eurocopa 2024, dejando a propios y extraños con un profundo sentimiento de melancolía. Si bien algunos compañeros de equipo tenían conocimiento de que estaba considerando la idea del retiro, el anuncio oficial les tomó por sorpresa. Según medios españoles, el germano compartió su decisión primero con el presidente del club, Florentino Pérez, y posteriormente con el entrenador Carlo Ancelotti. Estas fueron las únicas personas dentro del Madrid que conocieron de primera mano la decisión del ‘Presidente’.

El vestuario blanco está desolado por la noticia, y la atmósfera de tristeza se cierne sobre el equipo. La próxima cita en el Estadio Santiago Bernabéu, este sábado frente al Betis, se transformará en un emotivo homenaje al legado de Kroos. El club ya ha comenzado los preparativos para una despedida a la altura de su contribución, como se detalló en el Twitch de El Chiringuito de Jugones, que incluirá un mosaico y otros actos institucionales.

Será el adiós de una leyenda del madridismo, un jugador que ha dejado una huella imborrable en la historia del club. Sus actuaciones magistrales en el centro del campo, su elegancia en el juego y su liderazgo han sido fundamentales en los éxitos recientes del Madrid, incluyendo múltiples títulos de la Champions League.

Sin embargo, la despedida de Kroos podría no ser la única este fin de semana en el Bernabéu. Se rumorea que el defensa Nacho Fernández también podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador del Real Madrid, ya que se encuentra en negociaciones avanzadas para unirse a un club en Estados Unidos.

La posibilidad de despedir a dos pilares del equipo en un mismo encuentro añade un componente de emotividad adicional a lo que promete ser una jornada llena de sentimientos encontrados. Los aficionados merengues tendrán la oportunidad de rendir un último tributo a dos jugadores que han defendido con honor la camiseta blanca a lo largo de los años.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 desde el Bayern Munich y ha ganado cuatro Champions League. (Foto: Real Madrid)

¿Por qué Toni Kroos decidió anunciar su retiro?





Toni Kroos explicó en castellano en el podcast que graba con su hermano Felix, las razones por las que ha decidido abandonar el fútbol a final de temporada, agradecido al Real Madrid y al madridismo, cumpliendo su deseo de marcharse en lo más alto tras “una de las mejores temporadas” de su carrera a los 34 años.

“Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí”, dijo con la voz tomada por la emoción.

“He pensado muchos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras como siempre, pero estoy convencido de que es lo que quiero. Pienso que es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea y el objetivo de acabar de la mejor manera con el club, es lo que merecía. Esta temporada es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo”, explicó.

“Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos recordéis como fui y siempre quise estar a la altura que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me fuese del Real Madrid, me voy del fútbol porque es donde me quiero retirar y es lo que va a pasar. Es mi última temporada, jugaré la Eurocopa con Alemania pero nunca he pensando en diez años cambiar de club y ahora tampoco”, añadió.

Kroos dejó claras las razones por las que deja el fútbol, el recuerdo que desea dejar en el espectador y con la oportunidad de dejarlo ganando LaLiga y la Liga de Campeones con el Real Madrid, y regresando con la selección alemana para jugar la Eurocopa en su país como broche final.

“No es fácil porque la gente dice que puedo jugar unos años más, a lo mejor es así, pero no quiero llegar a un punto en el que la gente piense por qué juego, que no tengo nivel, estoy en el banquillo y no disfruto. Ahí no quiero llegar. Quiero acabar en el mejor momento y es ahora, por eso está decisión”, argumentó. Y cerró su anuncio en el podcast agradecido a la afición del Real Madrid y al club.

“Soy un agradecido por los últimos diez años, por el cariño que me habéis dado. Al club lo hacen especial sus fans, por eso siempre me he sentido en casa en el club, en Madrid, en España. La decisión de venir al Real Madrid ha cambiado mi vida de manera muy positiva y por eso estoy agradecido. Ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho las dos próximas semanas y ganar otro título. Es lo mas importante para mí, ganar la Champions. Hala madrid y nada más”, sentenció.

La carta de Kroos con la que anunció su retiro del fútbol. (Foto: Instagram de Toni Kroos)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)