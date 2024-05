Real Madrid está concentrado de cara a la gran final de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund, que se jugará este sábado 1 de junio en Wembley. A pocos días del esperado partido, Rodrygo, delantero de la ‘Casa Blanca’, concedió una extensa entrevista a la revista GQ, en la que habló sobre diferentes temas. En un momento, le consultaron por el Manchester City de Pep Guardiola, y no dudó en asegurar que es el “mejor equipo del mundo”. En ese sentido, sus palabras han generado ruido y una ola de comentarios con diferentes opiniones en el seno madridista.

El futuro del atacante sigue dando que hablar a pocos días de la final y sus declaraciones han encendido aún más las alarmas, pues se cree que estaría evaluando irse del Santiago Bernabéu en el mercado de verano. “Para mí, el City es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Creo que el rival más difícil ya se fue, pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final”.

El ‘carioca’ también destacó el nivel de Bayern Múnich, equipo al que los ‘blancos’ vencieron en las semifinales y también comentó que el BVB ha hecho bien las cosas. “Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia va a ser muy difícil también”, añadió. En los últimos días, ha crecido con fuerza el interés de clubes como Manchester United, Arsenal y Liverpool por el jugador. Los ‘Citizens’ podrían sumarse a esta lista.

Rodrygo ya ha ganado una Champions con el Real Madrid, pero está muy ilusionado con conseguir su segunda ‘Orejona’ este fin de semana. “Del uno al diez, mi ilusión por ganar esta Champions es mil. Se dice que el Real Madrid nunca pierde finales, y espero que sea así otra vez, siempre he visto al Madrid ganar todas las finales. Yo siempre digo una final es al 50-50. Claro que por ser el Madrid siempre nos ponen como favoritos, pero para mí sigue estando al 50-50″, apuntó.

En la entrevista, también tuvo palabras para Toni Kroos, quien ha anunciado su retiro del fútbol. “Estamos todos muy tristes en el vestuario. Tristes porque va a dejar el fútbol y no lo vamos a ver jugar más. Es una noticia triste, pero también alegre, por todo lo que hemos disfrutado con él. Yo todavía más, porque he jugado con él y hemos ganado una Champions juntos”, manifestó.

Finalmente, destacó la importancia de Carlo Ancelotti en su evolución como futbolista. “Él es el que sabe gestionar el vestuario y gestionar lo que pasa en el campo. Es el número uno en eso. Creo que ha sacado lo mejor de mí. Siempre me intenta ayudar, habla conmigo, me dice lo que tengo que mejorar. Y eso me viene muy bien. Desde que llegó, creo que soy otro jugador”, sentenció.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Dortmund?

La final de la Champions League entre Real Madrid y Dortmund se disputará el sábado 1 de junio desde las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay desde las 4:00 p.m. Cabe mencionar que en México está pactado para iniciar a la 1:00 p.m.





¿En qué canales TV ver la final de Champions?

La definición de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund será transmitida en toda América Latina a través de las señales de ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Borussia Dortmund y Real Madrid se enfrentan este sábado 1 de junio en la gran final de la UEFA Champions League 2023/2024.