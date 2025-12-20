Gol de Mbappé para el 2-0 de Real Madrid. (Video: DSPORTS)
Gol de Mbappé para el 2-0 de Real Madrid. (Video: DSPORTS)

Los últimos minutos del partido de vs. , en la fecha 17 de , denotaron una superioridad para los ‘merengues’, a pesar de un resultado corto (1-0). Cuando rodeaban los 86′, un penal fue cobrado a favor de los dirigidos por Xabi Alonso y tomó el balón. El delantero francés se paró frente al portero, para ejecutar el disparo en un lado imposible de atrapar. Ya en la celebración, ‘Kiko’ hizo el salto característico de . ¿La razón? Igualó el récord de 59 goles en un año calendario con la camiseta de Real Madrid. Al final del partido, reconoció que este gesto fue homenaje a quien considera como su ídolo.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS