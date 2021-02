Pisó el Camp Nou con algo más que ganas de demostrar que su momento ha llegado, saltó al césped del Camp Nou con revancha de demostrarle al FC Barcelona que se equivocó hace casi tres años cuando él quería vestir de azulgrana. Kylian Mbappé, el verdugo culé con el PSG la noche del martes, pudo ser la figura que hoy reclaman los azulgranas. La directiva prefirió a Dembélé.

A lo que ya había revelado el exdirectivo culé Jordi Bordás en noviembre del años pasado, lo terminó por confirmar y contar más detalles el agente Junior Minguella, que explicó cómo se gestó todo y que el galo, en ese momento, quería jugar por el Barça.

“Sí, así fue, te lo puedo confirmar. De hecho, ahora más que nunca porque ya algún directivo lo confirmó y dio su versión de la historia, es totalmente veraz”, afirmó Minguella en ‘El Partidazo de COPE’ y Radio MARCA.

“Nos encontramos una situación en la que por mi padre sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no lo sabían o no se lo creían y estábamos en ese momento en el que Neymar, por un bonus contractual, aún no había confirmado que se iba y el club decía que no quería dar un paso antes de que Neymar saliera”.

Acuerdo y cifras, cerradas

“En el momento en el que se confirma que Neymar sale, los técnicos y el presidente, que no quiere saltárselos (a los técnicos), tienen dudas sobre el jugador que quieren incorporar y creen que les va mejor para el tipo de juego del equipo Dembélé que Mbappé. Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada, que contra quién había empatado este chico”, asegura.

Junior Minguella, que fue quien llevó a Messi al Barcelona en su momento, detalló hasta cifras de la ‘operación’, y luego publicó en su cuenta de Twitter un ‘pantallazo’ de una conversación con Bordás como prueba de sus palabras.

“Teníamos el acuerdo cerrado en 130 millones más 25 en incentivos. Mbappé ganaría entre 10 y 16 millones netos”, reveló.

(Foto: Twitter Junior Minguella)

