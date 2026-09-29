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Link hoy La1 RTVE EN VIVO, España vs. Croacia: ver por ESPN y Disney Plus
La1 RTVE transmitirá el choque entre España vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el martes 29 de septiembre en el el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, a partir de las 1:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de La1 RTVE en territorio español, también se verá en ESPN en toda latinoamerica. Además, podrás seguir la televisación de UEFA.tv en algunos países europeos. Ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV como opción para ver el partido, es señal pirata.
España vs. Croacia: en qué canales ver y a qué hora juegan vía ESPN y Disney Plus. (Video: @sefutbol) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.