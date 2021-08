Fin, por el momento, del ‘culebrón’. LaLiga Santander de España tuvo que retroceder en su postura de no ceder a los jugadores convocados en Sudamérica tras la resolución del TAS. A pesar de no quedar conformes con el comunicado enviado por el ente rector, el organismo presidido por Javier Tebas anunció que no pondrá más trabas y los futbolistas saldrán para jugar con sus seleccionados.

Mediante un comunicado, LaLiga informó que “seguirá con los procedimientos puestos en marcha en los diversos organismos judiciales ya que la decisión de FIFA sobre la alteración del calendario internacional trasciende el problema ocasionado esta vez”. Recordemos que ahora se jugarán fechas triples.

De la misma forma, aseguraron que FIFA superó sus poderes como organización. “Es una plena declaración de intenciones de intervenir en las autonomías de las ligas nacionales de forma indirecta, en un claro abuso de derecho”, indicaron desde España en uno de los párrafos. La incomodidad sobre esta situación es grande.

Comunicado de LaLiga sobre la convocatoria de jugadores. (Foto: Captura)

Además, en LaLiga consideran que el tiempo que tendrán los jugadores en sus selecciones también afectará a sus equipos ligueros, puesto que tendrán menos días de recuperación para volver a la actividad. “Los futbolistas se reincorporarán a sus clubes a lo largo del viernes, luego de tres partidos, y muchos de ellos juegan sábado o domingo, siendo evidente que no estarían en disposición de competir en igualdad de condiciones”, agregaron.

No obstante, al margen de verse perjudicados, la entidad española expresó que ayudará a los futbolistas que deban partir a sus selecciones. En el informe aclaran que podrán vuelos chárteres a disposición para todos puedan desplazarse sin mayores inconvenientes.

Finalmente, en el comunicado también solicitan al Comité de Competición de la RFEF que modifique el calendario de la fecha 4. En primera instancia, solicitan aplazar el Villarreal vs. Alavés y Sevilla vs. Barcelona, mientras que el resto de partidos cambiaría su horario ya programado. LaLiga aseguró que el mismo panorama se vivirá en octubre, durante la próxima fecha FIFA.

Comunicado de LaLiga sobre la convocatoria de jugadores. (Foto: Captura)





