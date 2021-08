Elche cerró este jueves el fichaje de Darío Benedetto. El delantero argentino llegó al equipo de LaLiga Santander procedente del Olympique de Marsella, club que lo cedió con opción de compra. Una transferencia que presente una peculiaridad, ya que el exjugador de Boca Juniors es uno de los principales accionistas del equipo español.

En diciembre del 2019, el ‘Pipa’ decidió invertir en el conjunto franjiverde, junto a un grupo amigos y empresarios, convirtiéndose así en uno de los principales dueños del equipo que preside Christian Bragarnik.

“Lidero un proyecto de varias personas que decidimos meternos en esta idea de incursionar en el fútbol español. Soy parte de los que han comprado el Elche, pero conmigo también inclusive han entrado dos jugadores conocidos como Darío Benedetto y Gustavo Bou. Somos los que estamos en este proyecto, esto es un poquito de todos que venimos trabajando en conjunto”, afirmó hace algún tiempo Bragarnik.

Bajo esta misma línea, el también representante de Benedetto, agregó: “Salió un poquito de ellos. Les está yendo bien desde la parte deportiva y siempre me decían, a ver cuándo me sumas en algo. Se dio que les comenté, quisieron entrar y están contentos. Son parte del grupo que me acompaña en este desafío”.

El futbolista de 31 años se sumará a la legión de argentinos en el Elche, conformada por Lucas Boyé, Pablo Piatti, Iván Marcone y Guido Carrillo. Todo hace presagiar que en las próximas temporadas esta lista seguirá creciendo, teniendo en cuenta la nacionalidad de sus dueños.

Durante la última temporada, Darío Benedetto disputó 41 partidos y marcó en seis oportunidades. Para el presente curso, Jorge Sampaoli le comunicó que su referencia en ataque será Arkadiusz Milik, hecho que provocó su salida del Stade Orange Vélodrome.





