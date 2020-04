España anunció más de 220 mil contagiados y más de 23 mil muertos por la pandemia del coronavirus. Esto hizo que aún no exista fecha para el reinicio de las principales actividades, entre ellas, el fútbol. LaLiga analiza la situación que tiene a personas a favor y a otras en contra.

Lago Junior, futbolista del Mallorca, cree que aún no se puede retomar la activida deportiva. En conversación con el canal Vamos de Movistar TV, explicó que existe mucho riesgo.

“Yo no puedo tomar decisiones y no soy nadie para decir lo que hay que hacer, pero con lo que está pasando actualmente en el país, me parece pronto, a día de hoy todavía hay muchos muertos”, explicó el atacante.

“En mi casa, por ejemplo, tengo a mi mujer que es una persona de riesgo y si yo voy a un entrenamiento o a un partido y vuelvo a casa y contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar jamás en la vida”.

¿Cuándo regresa LaLiga?

Según informa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, el 4 de mayo empezarían los entrenamientos individuales. Los futbolistas podrían regresar a sus centros de trabajo para trabajar con balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva, pero siempre en solitario y de manera escalonada para no coincidir un gran grupo en el recinto.

Dos semanas después, el lunes 18 de mayo, comenzarían los entrenamientos en pequeños grupos. Aún así, habría que esperar otras dos semanas, hasta el 1 de junio, para que toda la plantilla trabaje de manera conjunta y regresen los entrenamientos ‘de toda la vida’, los que se han visto hasta hasta antes de que llegara esta pandemia del coronavirus.

