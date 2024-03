Barcelona logró una importante victoria al sumar 3 puntos que le permiten mantenerse competitivo en LaLiga. Esta victoria fue asegurada por la destacada actuación de Lamine Yamal, quien una vez más demostró su valía en un momento crucial para el equipo de Xavi Hernández. Después del partido, Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, reconoció la superioridad del Barca en la ajustada victoria en Montjuïc y elogió la calidad del canterano de 16 años al compararlo con el nuevo Lionel Messi del equipo ‘Azulgrana’.

Cerca de adentrarnos en los últimos minutos cruciales del partido, el joven surgido de La Masia tomó la iniciativa y, tras un par de regates, logró deshacerse de dos defensas del Mallorca. Con un disparo certero, selló la victoria para los ‘Culés’, lo que les proporciona un respiro ante la racha de malos resultados en las últimas jornadas y las inesperadas lesiones de piezas clave, como las más recientes de Pedri y Frenkie de Jong.





Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, reconoció la superioridad del Barça, señalando una realidad que muchos hinchas ya expresan en las gradas de Montjuïc: Yamal es el nuevo Lionel. Esa percepción es compartida por el entrenador mexicano, quien explicó por qué el canterano podría ser el sucesor del argentino en el Barcelona. “A Messi lo vi rápido como una rata hace años... y Lamine pinta también a rata el sinvergüenza... si esto sigue así, Lamine va a dar muchas alegrías en el Barça. Cubarsí luce menos por no decidir partidos, Lamine lleva un ratito definiendo partidos…”, declaró en rueda de prensa.

Luego, el estratega de 65 años, remarcó cómo el equipo ‘Azulgrana’ viene promoviendo exitosamente a jóvenes jugadores al primer equipo. “Son jugadores de fútbol, no nos fijamos en el pasaporte. Depende de la calidad. Barcelona trabaja de maravilla su cantera. De los 22 convocados había ocho de la cantera; siempre lo hizo y de ahí que salgan jugadores de la talla de Messi. Lo hacen muy bien dando oportunidad a los más jóvenes”, resaltó ante los periodistas.

Sin embargo, el entrenador rival no fue el único que se mostró feliz por la gran actuación del jugador de 16 años. Xavi Hernández, quien lo hizo ascender al primer equipo, también se mostró muy contento por su gol. Lamine le hace recordar a su excompañero, Lionel. “Hay momentos en los que tenemos flashes de Messi, porque es zurdo cerrado y va para dentro, pero la comparación con el mejor de la historia no es buena, porque va a salir perdiendo. No le benefician las comparaciones porque es totalmente diferente. Cualquiera que se haya comparado con Messi ha salido perdiendo”, afirmó

Asimismo, el entrenador español destacó que tanto Lamine Yamal como Pau Cubarsi desempeñaron roles fundamentales en la victoria contra los ‘Bermellones’. Además, enfatizó que ambos jugadores poseen el potencial necesario para dejar un impacto significativo en el club a través de su desempeño en el campo y su contribución al equipo. “Lamine nos ha dado el gol, ha estado espectacular, pero Cubarsi no parece que tenga 17 años, con esa tranquilidad que juega”, remarcó.

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo que Yamal es el nuevo Lionel Messi para el Barcelona. (Vídeo: @eldesmarque).





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona con Lamine Yamal?

Tras su reciente triunfo sobre el Mallorca, el Barcelona se prepara para afrontar un desafío de gran importancia: el Napoli. Este emocionante encuentro está programado para el martes 12 de marzo a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y a las 9:00 de la noche (hora española), y se llevará a cabo en el prestigioso Estadio Olímpico de Montjuic. Es fundamental resaltar que este enfrentamiento es parte de los octavos de final de la Champions League, y marcará el decisivo partido de vuelta en esta etapa tan crucial del torneo europeo.

Ojo, en el encuentro de ida, que se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, ambos equipos protagonizaron un emocionante empate 1-1. En aquel partido, Robert Lewandowski anotó para el Barcelona y Victor Osimhen para el Napoli. Ahora, con la serie empatada, el Barcelona buscará aprovechar su localía en el Estadio Olímpico de Montjuic para avanzar a la siguiente fase de la Champions League, mientras que el Napoli intentará conseguir una victoria que le asegure su pase a los cuartos de final del prestigioso torneo europeo.

Lamine Yamal debutó profesionalmente en el Barcelona en un partido ante Betis en 2023. (Foto: Getty Images)





