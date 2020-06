La novela del fichaje de Lautaro Martínez por el FC Barcelona escribe un nuevo capítulo este sábado luego de que el diario catalán ‘Sport’ informara que el argentino ha decidido tomar el toro por las astas al darse cuentas que las negociaciones entre el club azulgrana y el Inter de Milán se han estacando en los últimos días.

El joven delantero argentino ya ha dejado muy en claro que quiere jugar en Camp Nou. Se lo ha comunicado a la directiva ‘neroazzurra’ y también al entrenador Antonio Conte. Sin embargo, el ‘Toro’ tiene la sensación de que en el Inter están haciendo poco para concretar su llegada a LaLiga.

En esa linea, Lautaro Martínez ha “amenazado” con presionar públicamente al Inter de Milán pidiendo su salida. El bahiense no hubiese querido llegar a estos extremos, pero su deseo por jugar al lado de Lionel Messi en el Barcelona puede más.

Siempre según la citada fuente, las negociaciones entre los clubes no han llegado a buen puerto ya que mientras el Barcelona pone 65 millones de euros sobre la mesa más dos jugadores como moneda de cambio, el Inter se remite a la cláusula de rescisión del argentino, calculada en 111 millones.

Como si no fuese suficiente, el equipo lombardo tasa muy bajo a los jugadores que el Barça ha metido en las negociaciones. Con una crisis económica que ahoga a los azulgranas, estos no pueden darse el lujo de ofrecer mucho más, pero en el Inter parecen no entender.

Cabe recordar que Lautaro Martínez llegó al Inter de Milán en 2018 desde Racing Club por 25 millones de euros. El delantero argentino, nacido en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997, se formó en Atlético Liniers antes de dar el salto a la ‘Academia’. Ya ha jugado la Copa América con la Albiceleste.





