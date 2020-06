Neymar a Barcelona es el rumor de todos los mercados de fichajes en LaLiga. El brasileño no termina de acoplarse al PSG a pesar que es la máxima estrella del club. Al parecer, extraña el cuadro azulgrana, equipo al que considera ‘su casa’. La posibilidad estuvo latente a inicio de año, pero no se dio y todo hacce indicar que este 2020 no podrá ser.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, conversó con los medios internacionales y dejó claro que las contrataciones en España se podrán hacer a partir del primero de julio, pero que es muy complicada una transacción como la del brasileño por el contexto del coronavirus.

"Las operaciones tipo Neymar no sucederán", dijo el máximo mandatario de la competición, que aclaró que se deberá a la crisis económica que viven.

Además, Tebas explicó que "es evidente que va a haber menos transacciones" y que "alguna operación importante habrá, pero no tantas y ninguna como antes.

"Las operaciones con trueques de un gran jugador de un club por otro gran jugador es probable que se den", explicó Tebas, sin concretar un caso en el que se pueda hacer este tipo de operaciones.

“Puede haber acuerdos de intercambio, pero eso no aporta dinero a la Liga. Está claro que habrá menos fichajes en efectivo y más intercambios”, agregó.

Rueda la pelota

En una España que retoma el pulso tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus, el fútbol aporta su rayo de optimismo con el reinicio de la carrera por el título liguero, que cada vez parece más cosa de Real Madrid y Barcelona.

Los azulgranas son líderes con dos puntos de ventaja sobre los merengues, a los que arrebataron el primer puesto en la 27ª jornada, última disputada antes de que el 12 de marzo se paralizara el fútbol y poco después el país.

