Del futuro de Messi se ha dicho mucho en las últimas semanas: que no renovará con el PSG para volver al Barcelona, que al final se inclinará por la oferta del Inter Miami y hasta que no ve con malos ojos recalar en el Al-Hilal de Arabia Saudita. Como si los rumores no fueran suficientes, Sergio Agüero, uno de los grandes amigos del futbolista argentino y quien mejor lo conoce, ha soltado una ‘bomba’ al afirmar que existen posibilidades de su regreso al Camp Nou y qué tendría que pasar para que este se concrete. Así las cosas, el rosarino volvería a Cataluña tras dos temporadas jugando en el Parque de los Príncipes.

Al ser preguntado en un directo de la King League sobre la posibilidad de que el astro argentino regrese al equipo blaugrana, el ‘Kun’ Agüero expresó que, de verdad, hay opciones de que vuelva al Barça. Sus palabras causaron sorpresa entre los presentes e ilusionaron a los hinchas del Barcelona.

”Creo que Leo Messi debería de retirarse en el Barça porque Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera aquí. Creo que Laporta debe de intentar traer a Leo, y si Laporta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona. Ahora mismo, la cosa está en un 50/50″, señaló el retirado delantero argentino.

Es precisamente Joan Laporta el que más está moviendo sus fichas para concretar el retorno de Messi. Hace unas semanas se reunió con Jorge, padre y representante del futbolista, y hubo un primer intento de negociar el regreso del goleador histórico del club catalán.

En esa línea, el Barcelona espera llegar a un acuerdo con Messi para que acepte un sueldo acorde a la situación financiera del club. No puede pagarle lo que ganaba antes en el Camp Nou y mucho menos lo que se lleva en el PSG. Sin embargo, puede haber un entendimiento entre las partes.

¿Cómo fue el paso de Lionel Messi por el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.

