Lesión de Lionel Messi podría poner fin a la racha de títulos del Barcelona en LaLiga

La lesión de Lionel Messi podría ir más allá de un esguince y afectar no solo al jugador sino incluso también a los intereses del Barcelona en LaLiga Santander, donde el cuadro azulgrana debutará en la temporada nada menos que en San Mamés frente al Athletic Bilbao el próximo viernes 16 de agosto.



Resulta que la lesión que sufrió el argentino en su primer día de entrenamiento de pretemporada podría dejarlo fuera de la primera jornada, poniendo fin a una racha que arrancó en el 2008, y que apunta a que cada vez que Leo marcó el primer gol azulgrana en LaLiga, el Barza se proclama campeón.



En el curso 2008-09, el cuadro culé encontró su primer tanto recién en la segunda fecha, en el empate ante Racing de Santander y gracias a Messi. Aquella temporada, los azulgranas alzaron el título.



La misma historia se repitió en el 2010-11 (3-0 ante Racing), 2014-15 (goleada frente al Elche con doblete de Leo), y el la temporada anterior (3-0 ante el Alavés).

Pero ahora, las molestias en la pantorrilla derecha que sufrió la 'Pulga' este lunes lo dejarían al margen del partido inaugural y de la posibilidad de marcar el primer gol de la temporada del Barcelona, y de continuar con esa racha de títulos.



Aunque hay que resaltar también, desde luego, que esta 'regla' no siempre se ha cumplido de manera viceversa; es decir, hubo temporadas en las que Messi no marcó el primer tanto de los azulgranas en LaLiga y aún así el Barza se alzó con el título, como en la 2009-10, 12-13, 15-16 y 17-18.



Aún así, la lesión de Lionel Messi no es un tema para nada menor en el Camp Nou, pues lo que sí es seguro es que el argentino se perderá la gira en Estados Unidos, donde afrontará dos amistosos ante el Napoli programados para el 7 de agosto en Miami y el 10 de agosto en Michigan.

► Presidente de Santos pone trabas a fichaje de Cueva hacia Botafogo



► Nainggolan firmó por Cagliari para ayudar a su esposa con cáncer



► Kroos defiende al Madrid de críticas tras malos resultados



► Real Madrid se apura por Neymar y pedirá su cesión al PSG