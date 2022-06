Trabajaron juntos entre el 2013 y 2016, precisamente cuando ambos acababan de desembarcar en el Bayern Munich. La historia, hoy, para cada uno es distinta, con Josep Guardiola en el Manchester City y con Robert Lewandowski intentando salir para fichar por el Barcelona. Precisamente sobre esta posibilidad, el técnico catalán se pronunció y valoró lo que sería el polaco en el Camp Nou, aunque también advirtió de la delicada situación económica del club azulgrana.

“¿Si Lewandowki se adaptaría al Barça? Estamos hablando de Lewandowski, eh, ¡Lewandowski! Veremos si se puede hacer, porque la situación económica es la que es. Ahora se necesita tranquilidad”, dijo ‘Pep’ en Què T’hi Jugues.

El entrenador, identificado con el barcelonismo, pidió paciencia a la afición azulgrana. “Espero que todo les vaya bien pero con la situación que hay no se pueden hacer grandes cosas. Todos tenemos que aceptar la situación que hay. Hay que ir con tranquilidad, todos sabemos que si la situación no es buena no se pueden hacer grandes fichajes. Ir con perfil bajo ayudará a subir más rápido”.

Guardiola también habló de otro futbolista que ha sido relacionado con el Barcelona: ‘su’ mediocampista Bernardo Silva, al que, eso sí, le cerró las puertas de salida. “Lo tienen muy difícil”, apuntó.

Y sobre su exdirigido Ferran Torres, comentó que en su segunda temporada puede tener mejor rendimiento. “Ha tenido grandes números, cuándo el equipo juege mejor, Ferran jugará mejor, lo tienes que ver en un contexto”.

‘Lewa’ no iría a pretemporada

El atacante de 33 años, por lo pronto, y según información de Sport1, no se presentará a la pretemporada del Bayern Munich, pactada para la primera semana de julio porque no quiere saber más de la disciplina del cuadro alemán. Forzar su salida es la mejor idea que tiene.

Así las cosas, el también exjugador del Lech Poznan ha comenzado a ejercer presión sobre la directiva del Bayern Munich. Como dijo hace unos días, el polaco desea que su todavía club llegue a un acuerdo de venta con el Barcelona. El monto rondaría los 40 millones de euros, pero la dirigencia bávara no lo tiene tan claro.





