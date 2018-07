La Liga tendrá un peruano en la siguiente temporada. El Rayo Vallecano apostó por Luis Advíncula para que defienda su banda derecha y nuestro compatriota tendrá la misión de marcar jugadores de la talla de Isco, Antoine Griezmann, Lionel Messi, entre otros. Con el fichaje anunciado por el club de Vallecas, los fanáticos se preguntan ¿cuándo jugará el ex Tigres frente al Real Madrid y Barcelona? Y bueno, el calendario ya está confirmado.



El Rayo Vallecano enfrentará al Barcelona en la fecha 11 de La Liga, la cual será el 4 de noviembre. De esta forma, el equipo de Advíncula recibirá de local a Messi, Luis Suárez, Rakitic y compañía, en lo que promete ser un partidazo. ¿Y el Real Madrid? Lo hará por la fecha 16 (16 de diciembre) en el Santiago Bernabéu. Otro duelo digno para verse.



No obstante, el primer gran encuentro del peruano será en la segunda jornada (25 de agosto) de la liga española cuando el Rayo enfrente al Atlético de Madrid de Griezmann y Diego Simeone en el Wanda Metropolitano. Mira todo el calendario de La Liga en esta nota.



" Luis Advíncula es oficialmente jugador del Rayo Vallecano para la temporada 2018-2019. Llega cedido desde el Tigres por un año con opción a compra", anunció el Rayo en un breve texto en su página web, sin dar datos económicos sobre la operación.



Advíncula, de 28 años, disputó en junio el Mundial de Rusia con Perú, equipo que regresaba al gran torneo del fútbol después de 36 años y que quedó eliminado en la fase de grupos.



Después de destacar en el Sporting de Cristal de su país, Advíncula ha tenido una carrera internacional que le ha llevado a jugar en Alemania (Hoffenheim), Brasil (Ponte Preta), Portugal (Vitoria Setúbal), Turquía (Bursaspor), Argentina (Newell's Old Boys) y México (Tigres, Lobos BUAP). Será su primera experiencia en la Liga española.