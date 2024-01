¡Partidazo imperdible! Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 14 de enero de 2024 por la gran final de la Supercopa de España. El encuentro, que se realizará en el Estadio Al -Awwal de Riad (Arabia Saudita), está pactado para comenzar a las 2:00 p.m. (hora peruana, 8:00 p.m. en España) y se podrá ver mediante las señales de DSports, DGO (DIRECTV), Movistar y SKY Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás seguir la previa, el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. ‘Blancos’ y ‘Azulgranas’ lucharán con todo para ser el campeón. No te lo puedes perder.

Así se prepara el Real Madrid para la final de la Supercopa de España. (Video: Real Madrid)





Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Arrizabalaga; Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

Barcelona: Peña; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; De Jong, Gündogan, Pedri; Joao Félix, Lewandowski, Yamal.