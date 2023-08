Real Madrid vs. Almería EN VIVO vía DIRECTV GO: cómo y dónde ver LaLiga.

Desde el estadio Power Horse de Andalucía, Real Madrid y Almería juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 2 de LaLiga EA Sports 2023-24. El partido, que no tendrá a los lesionados Eder Militao ni Thibaut Courtois, arrancará a las 12:30 del mediodía (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV, SKY Sports y Fútbol Libre TV. para América Latina y México, mientras que Movistar será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Tras cumplir con nota en el primer paso de su temporada, con triunfo de autoridad en el siempre difícil San Mamés ante el Athletic Club, el Real Madrid encara su segunda salida consecutiva de las tres con las que inicia el campeonato - por petición para avanzar al máximo la remodelación del Santiago Bernabéu -, con el sabor amargo de las lesiones de importancia pero la esperanza de encontrar nuevos referentes.

El elegido para la portería, Kepa Arrizabalaga, aún no tendrá su puesta de largo en Almería y todo apunta a que será en la tercera jornada, en Vigo ante el Celta. Se estrena en la convocatoria pero tras apenas tres entrenamientos, iniciará como suplente el duelo.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Almería?





Perú: 12:30

Colombia: 12:30

Ecuador: 12:30

Argentina: 14:30

Brasil: 14:30

Uruguay: 14:30

Chile: 13:30

Bolivia: 13:30

Paraguay: 13:30

Venezuela: 13:30

México: 11:30

España: 19:30

Andriy Lunin se mantendrá en la portería en un momento en el que deberá mostrar su fortaleza mental tras asumir su papel. La grave lesión de Thibaut Courtois, rotura de ligamento cruzado de rodilla, no cambia el rol del portero ucraniano a quien Carlo Ancelotti ve falto de experiencia como para asumir durante meses la responsabilidad de ser el portero titular del Real Madrid.

La U.D. Almería, tras su dolorosa derrota en el estreno contra el Rayo (0-2) merced a dos penaltis y todavía metido en la confección de su plantilla, encara con ambición este primer choque del curso ante uno de los grandes de LaLiga, un Real Madrid que la pasada campaña sufrió para conseguir la victoria en el Power Horse Stadium.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Almería?

Perú: DIRECTV Sports

Colombia: DIRECTV Sports

Ecuador: DIRECTV Sports

Argentina: DIRECTV Sports

Brasil: ESPN

Uruguay: DIRECTV Sports

Chile: DIRECTV Sports

Bolivia: DIRECTV Sports

Paraguay: Fútbol Libre TV

Venezuela: DIRECTV Sports

México: SKY Sports

España: Movistar

De aquel equipo rojiblanco han cambiado muchos integrantes de la plantilla y hasta la idea de fútbol es diferente con la llegada del técnico valenciano Vicente Moreno, quien, pese a ser consciente de la gran dificultad de superar a los madridistas, considera que tienen una gran oportunidad de reinvidicarse haciendo un buen partido que les permita sumar ante los de Ancelotti.

El reto es repetir la gesta de febrero de 2008, cuando el Almería ganó 2-0 al Madrid con tantos de Juan Jesús Gutiérrez y Álvaro Negredo, un sueño que los locales no consideran descabellado después del buen rendimiento del equipo, a pesar de la derrota, contra el Rayo, en un partido en el que los andaluces pusieron el fútbol, pero los vallecanos rentabilizaron al máximo al transformar dos penas máximas.

El Almería tiene claro que no debe cometer fallos y la base del triunfo, aún así, no estaría garantizada a tenor de lo que expone y de lo que es capaz de hacer el rival. Los rojiblancos todavía están en construcción por la continua llegada de jugadores y, por ende, la salida de otros, y hay incógnistas en el once, aunque enél podrían estar como novedades el lateral diestro Marc Pubill y el medio senegalés Dion Lopy, que ya jugó la segunda parte ante el Rayo.





Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Almería





Almería: Mariño; Pubill, Kaiky, Chumi, Édgar, Akieme; Baba, Lopy, Robertone; Embarba y Luis Suárez.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.





