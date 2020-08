No es no, Leo. Quince días han pasado desde que el Barcelona sufrió una de las peores derrotas de su historia a manos del todopoderoso Bayern Munich, hoy flamante campeón de la Champions League. Quince días en los que, además, entre muchas críticas, el barcelonismo ahora debe preocuparse porque la partida de su capitán, el argentino Lionel Messi, no sea más que eso: una preocupación.

¿Messi finalmente se hartó del Barcelona? ¿Es acaso todo una artimaña del ’10′ para ’bajarse’ a la directiva del club? Nadie lo sabe. Lo único cierto aquí es que Leo ha permanecido en silencio hasta ahora, mientras la prensa ha especulado -hasta por gusto- que su decisión de dejar el club que lo acobijó durante años está tomada. ¿Verdad o no? Es imposible no asustarse.

Ahora bien, luego de muchas idas y venidas entre Messi y el Barcelona, un dirigente del club ‘azulgrana’ salió a frente este sábado para hablar acerca del ’Caso Leo’. Según pudo conocer la agencia Associated Press, Messi no dejaría el Barza esta temporada, aunque no exactamente porque él así lo deseé. Barcelona no lo dejará ir gratis, punto.

Pese al pedido de Messi de abandonar la institución ’azulgrana’ a través de un burofax, el Barcelona le ha vuelto a decir que ’no’ a su capitán. Se dice que Leo ya tendría todo arreglado con el Manchester City de Pep Guardiola; sin embargo, para hacer oficial su fichaje, Leo primero tendrá que conseguir su carta de libertad amparándose en la cláusula que le permita irse gratis cuando él lo crea conveniente.

No obstante, he aquí la principal traba de Messi. Y es que el Barcelona afirma que esa cláusula venció el pasado 10 de junio, fecha en la que Leo debió haber manifestado su decisión. Ante esto, el ’10′ habría alega que la cláusula debe ser reinterpretada en virtud a la alteración del calendario de la temporada como consecuencia del brote del coronavirus.

¿Qué más dice la fuente de Associated Press? Pues dentro de lo más destacado ratificó la postura del Barcelona: el club no negociará con nadie por Messi antes de que su contrato expire en junio del próximo año. Sin duda, esta parece ser una novela de nunca acabar, en la que los escenarios son cada vez peores tanto para Leo como para el equipo de sus amores.

Barcelona vuelve a los entrenamientos... ¿Y Messi?

Hace unos días, desde España informaban, que el ’10′ azulgrana se presentaría a los entrenamientos de pretemporada mientras esperaba que se defina su futuro; sin embargo, en cuestión de horas, su decisión habría cambiado. Según RAC1, “Leo Messi ha comunicado al Barça que mañana NO se presentará a las pruebas PCR de inicio de la nueva temporada. El argentino mantiene su decisión de no seguir en el club”.

Además, explicó que no estará presente en las prácticas. Este sería el quiebre definitivo de la historia. Partirá en las próximas horas. Ojo, de no acudir a las pruebas médicas el domingo, el capitán de Barcelona recibiría una sanción leve. Sin embargo, si Messi vuelve a ausentarse al día siguiente, empezaría a ejecutarse el reglamento disciplinario del club y se le empezaría aplicar una “suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La conversación entre Messi y Guardiola para una posible llegada al Manchester City.