Los silbidos y las últimas derrotas del PSG en la Ligue 1 han hecho que Lionel Messi evalúe su continuidad en la capital de Francia. Este domingo, en la derrota ante Lyon por 0-1, el capitán de la selección argentina volvió a sufrir abucheos por parte la hinchada. Thierry Henry, uno de los mejores futbolistas del fútbol francés, se mostró molestó por la actitud de los aficionados parisinos y señaló que el rosarino debe volver al Barcelona.

Durante la previa del encuentro en el Parque de los Príncipes, la leyenda de Arsenal expresó su molestia por los silbidos que ha recibido Messi en los últimos partidos. Henry, quien es comentarista de la cadena Prime Video France, resaltó que no entiende como los hinchas del PSG pitan a uno de los mejores jugadores de su equipo.

“Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí. Da vergüenza escuchar los silbidos. No se puede pitar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la Liga, más otros 4 goles en la Champions. Quiero ver a Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al fútbol”, comentó.

Henry también explicó la diferencia entre el PSG y la ‘Albiceleste’. “En Argentina, Messi es su primer líder y sus compañeros están dispuestos a morir por él, a diferencia de lo que sucede aquí en el PSG, donde hay tres líderes de orquesta (por Mbappé, Messi y Neymar) y cada uno toca su propio ritmo. ¡No es el torneo de Montaigu lo que ganó Messi!”, agregó muy eufórico.

¿Messi podrá volver al Barcelona?

El posible regreso de Lionel Messi a Cataluña ha generado mucha expectativa en el mundo. Sin embargo, para que pueda darse no solo debe haber un acuerdo entre Leo y el Barza, sino que también se debe buscar la forma de cumplir con el Fair Play Financiero, dado que, con el argentino, el cuadro ‘culé' debería reducir en varios millones la masa salarial de la plantilla.

De acuerdo con los medios internacionales, a estas alturas Messi tiene como prioridad lo deportivo y su comodidad personal y familiar. Piensa en un contrato corto. Por ahora, se sabe que la única oferta concreta que maneja el capitán de la ‘Albiceleste’ es la del PSG para renovar contrato.





