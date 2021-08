La salida de Lionel Messi del FC Barcelona no solo dejará un gran vació en el campo de juego, sino también en las finanzas del conjunto blaugrana. Además de ser vital para ganar los títulos, su nombre era capaz de generar millonarios ingresos económicos para los de la Ciudad Condal.

Según señala Infobae, los blaugranas podrían ver afectados sus acuerdos comerciales hasta en un 30%. En términos de dinero, Barça dejaría de percibir entre 75 y 90 millones de euros por temporada. Los cálculos son más impactantes si se toma en cuenta los cinco que años que se tenía pensado que ‘Leo’ jugaría en el Camp Nou, estimando entre 375 y 450 millones de euros en pérdidas.

Aunque todo hace presagiar que el Barcelona no será la única institución que lamentará la salida del futbolista de 34 años. LaLiga también se vería afectada, sobre todo en lo que respecta a los derechos televisivos. Justamente la salida de Messi coincide con el inicio de una nueva negociación para el periodo 2022-2025.

Desde el ente encargado de organizar el fútbol en España, señalan que la partida de Messi no afectará tanto como se especula. Incluso ponen como ejemplo que cuando Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid a la Juventus, lograron incrementar sus ingresos y los de la Serie A mermaron.

No obstante, hay un grupo de expertos que afirman que no tener a Messi significa un alivio financiero en el mediano plazo. Dejar de pagar su millonario salario, el principal motivo por el que no se dio su renovación, le permitirá al cuadro culé poder sanear sus cuentas.

Cabe recodar que Barcelona y Lionel Messi no llegaron a un acuerdo por ‘obstáculos financiero y estructurales’ establecidos en la normativa de La Liga Santander. La renovación habría significado violar el ‘Fair Play Financiero’, en lo que respecta al tope salarial.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO