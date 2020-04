Lo conoce como nadie. Cesc Fábregas descartó que el argentino Lionel Messi, su íntimo amigo, esté meditando abandonar el FC Barcelona a final de temporada por problemas con la directiva y aseguró que su idea “siempre ha sido acabar su carrera” en el equipo en el que ha jugado toda vida.

“Hablo con Messi, su idea siempre ha sido acabar su carrera en el Barcelona, luego pueden pasar mil cosas en el club pero estoy plenamente confiado en que va a terminar su carrera en Barcelona”, aseguró Cesc en una entrevista en la Cadena Cope.

El jugador vive a distancia el contagio de su bisabuela por coronavirus a sus 95 años de edad. “Está bien, estable y animada. Pese a tener 95 años va reaccionando bien. Sigue en la residencia, porque a esta edad a pocos les dejan ya en los hospitales”.

En lo personal, intenta mantener la forma con dificultades en el piso familiar que tiene en Mónaco. “Aquí hay pocos chalets, vivo en un piso. Me apaño en el balcón, donde he puesto una bicicleta, una máquina de correr y una máquina de fuerza que me ha dado el club”.

“Hasta el 11 de mayo tenemos que estar confinados, como pronto; y a ver si llegan un acuerdo los clubes con el estado para empezar un poco antes a entrenar. Se están viendo opciones de entrenar de dos en dos, en horas separadas, pero estamos esperando”, añadió.

Cesc reconoció que en varios momentos de su carrera “hubo bastantes opciones” de jugar en el Real Madrid y tras mostrar su ilusión por entrenar cuando acabe su carrera de jugador, no cerró las puertas a ningún club si llega a ser entrenador.

“Nunca puedes decir de este agua no beberé, lo tengo clarísimo. Como jugador a lo mejor ya sí, pero como entrenador lo puedes decir pero es diferente porque puedes entrenar a 30 equipos en tu carrera. Como jugador son contratos más largos y como entrenador tienes más oportunidades porque te pueden echar a los dos días”, reflexionó.





