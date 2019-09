¡Alerta! Entorno de Messi confirma fin de contrato en 2020, se iría gratis, pero deja luz de esperanza

El fin de la etapa de Lionel Messi en el FC Barcelona podría estar más cerca de lo que imaginamos. Si bien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021, una cláusula especial le permite decidir en cada final de temporada si continúa o no con el vínculo. Dicha información que han revelado varios medios españoles ha sido confirmada por el entorno del mejor jugador del mundo.



De acuerdo al periodista Quim Domenech, el círculo más cercano del futbolista nacido en Rosario entiende que el contrato acaba en 2020, no en 2021 como se firmó en la renovación de 2017 , y tiene la potestad de decidir si quiere o no seguir siendo parte del FC Barcelona.



"Leo acaba contrato en 2020. Para ellos, mentalmente, la finalización del contrato es 2020... y tiene la opción de ampliar un año más", ha dicho Domenech durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito'. La información ha caído como un baldazo de agua fría para todos los seguidores del club.



Pese a lo alarmante que pueda ser esta situación, dentro del entorno de Lionel Messi dejan una puerta abierta a su continuidad. "Ya me anticipan que seguramente se hará la renovación. La respuesta a día de hoy es seguramente", agregó la citada fuente sobre el 'terremoto' que ha supuesto la revelación de la cláusula de salida del argentino.

Barcelona quiere a Messi más allá del 2021

Las muestras de flexibilidad del Barcelona en el contrato de Messi obedecen a lo mucho que el club está agradecido con el jugador. Quieren que sea el dueño de su futuro, pero a la vez desean que siga siendo azulgrana más allá del 2021. De hecho, las negociaciones con el padre del futbolista para un nuevo vínculo comenzarían en noviembre de este año.



"Hay que pensar que Messi tenga una vida muy larga para que disfrutemos de su fútbol. No sólo los socios y aficionados del Barça, Messi ha conseguido traspasar las fronteras del club. Su trayectoria en el Barcelona va más allá de su fútbol, su relación con seguirá por siempre, nuestra intención es que sea un hombre de un solo club, siguiendo el ejemplo de Pelé con el Santos, pero mucho más grande porque es el mejor jugador de la historia", dijo Bartomeu hace unos meses en entrevista con ESPN.

► El XI ideal de los 'prestados' a LaLiga Santander 2019-20 [FOTOS]



► "Lionel Messi se puede ir gratis y se ha ganado el poder decidir su futuro"



► "A veces nos olvidamos de que Vinicius solo tiene 19 años": Tite defiende a la estrella del Real Madrid



► Mundial de fútbol Qatar 2022: ¿Qué conflictos hay detrás de su organización?