''Messi me echa de menos'': Cristiano Ronaldo no se olvida de Leo y de su histórica rivalidad en LaLiga

Pese al haber estado ausente en el último partido de la Juventus por la Serie A italiana, Cristiano Ronaldo volvió a acaparar las portadas de diferentes medios luego asegurar y reafirmar en una entrevista que haber jugado contra Lionel Messi tantos años fue beneficioso para ambos, al punto de hacerlos mejores futbolistas. Como se recordará, el delantero luso y el '10' argentino protagonizaron una rivalidad de casi una década que marcó un antes y un después en la historia del Real Madrid y del Barcelona.



" Mucha gente dijo que nos alimentábamos el uno al otro. Que estar el uno frente al otro en España nos ha permitido ser mejores, tener mejores actuaciones y eso es sin duda verdad", fueron las palabras de Cristiano Ronaldo, en una entrevista concedida a la reconocida revista gala 'France Football', sobre la histórica rivalidad que mantuvo con el '10' del Barcelona durante su estadía en LaLiga Santander.



Símbolos de sus clubes, leyendas vivas del deporte mundial, nunca nadie podrá negar que tanto que a Cristiano como a Messi, el coincidir en una misma liga, les sentó más que bien. "En el Madrid sentía más cerca su presencia, lo que me daba un poco más de presión que en el Manchester United. Desde un punto de vista, fue una rivalidad saludable, el símbolo de los dos clubes, el Madrid y el Barça", recordó el ahora '7' de la Juventus.



" Creo que ha dicho recientemente que me echaba de menos en el plano competitivo, pero más allá de eso mi motivación no depende de otros. Yo quiero estar en lo más alto siempre", agregó el astro luso, respondiéndole así a Lionel Messi, que meses atrás dijo extrañar a CR7 en el Real Madrid. Sin embargo, el portugués ha dejado claro que no cambiaría su decisión.



¿Qué más contó Cristiano Ronaldo?

No solo habló de Messi. Dentro de toda la gama de preguntas que le hicieron a la estrella de la Juventus, Cristiano también fue consultado acerca de qué hará cuando se retire del fútbol. ¿Qué hará? ¿Dará el salto a los banquillos? Bueno, el portugués lo tiene claro: ''Cuando acabe mi carrera, desconectaré de todo", dijo, en dicha entrevista concedida a la revista 'France Football', la cual ha suscitado gran interés en Italia.



¿Cristiano Ronaldo ganará el Balón de Oro 2019?

Cristiano Ronaldo inició la temporada de gran manera. El portugués llegó a los 700 goles en su carrera y es cada vez más determinante en la Juventus de Turín. Parece que todo está encaminado para que vuelva a brillar y sea uno de los grandes candidatos para el Balón de Oro 2019, aunque para algunos, ya lo tiene en sus manos.



Según explica el diario italiano 'Corrierre dello Sport', ' CR7' será el ganador del trofeo que premia al mejor jugador del año. El medio se basa en el hecho que representantes de la revista 'France Football', encargada de entregar la presea, se desplazaron a Turín para entrevistar al delantero.

