Siempre vemos a Lionel Messi ser abordado por los jugadores para pedirle su camiseta. Las cámaras siempre captan el momento con el futbolista del Barcelona, pero ¿alguna vez fue el argentino el que tomó la iniciativa para realizar el cambio? Pues parece que sí.

El ’10′ de la Selección de Argentina conversó con ‘TyC Sports’ hace un tiempo y reveló que la única vez que pidió una camiseta fue una del Real Madrid, a nada más y nada menos que a Zinedine Zidane. Fue en uno de sus primeros ‘Clásicos’ vestido de azulgrana.

“No soy de pedir camisetas. Normalmente las cambio, pero se la pedí una vez a Zidane. Si hay algún argentino me la cambio con él, pero, a no ser que alguien me lo pida, yo no soy de preguntárselo a nadie. Por vergüenza, seguramente”, reconoció entonces Leo Messi.

Messi se refiere al encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu durante el 2005. Barcelona venció 3-0 y Ronaldinho fue la gran estrella, siendo ovacionado por los fanáticos blancos. En aquel entonces, Zidane, actual entrenador blanco, llevaba el dorsal '5′.

¿Cuándo será el próximo ‘Clásico’?

Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou el próximo 18 de diciembre a las 8:00 p.m. (España) 2:00 p.m. (Perú).

