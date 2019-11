No es una combinación extraña en lo absoluto. Saber lidiar con la popularidad no es para todo el mundo, y tanto los futbolistas como famosas artistas pueden llegar a ese complemento. Y un ‘me gusta’ de la figura del PSG Kylian Mbappé a la actriz española Ester Expósito ha causado revuelo en las redes sociales, donde ya alucinan con un posible romance entre el futbolista y una de las protagonistas (Carla) de la serie ‘Élite’. Él con 20 años, y ella con 19. ¿Por qué no?

El gesto ha sido interpretado como un posible acercamiento entre ellos y con el que otros han ido más allá: ¿podría una relación entre el futbolista y la actriz acercarle al Real Madrid?

Pero por lo pronto, de lo que no pueden quedar dudas es que este tipo de romances entre futbolistas y famosas modelos, actrices, cantantes o incluso periodistas, funciona tan bien, que hasta al altar han llegado. Casos hay muchos, aunque probablemente el más mediático de todos los tiempos siempre será el de David Beckham y Victoria Beckham, quienes llevan ya 20 años de matrimonio.

A ellos hay que sumarles también las relaciones entre Piqué y Shakira, Iker Casillas y Sara Carbonero o Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Repasa, a continuación, esta lista de futbolistas que lograron conquistar a famosas.

