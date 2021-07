Lo que parecía poco probable está sucediendo en el mercado de fichajes de verano. Lionel Messi dejó de ser jugador del FC Barcelona luego de que su contrato finalice y ninguna de las partes anuncie una renovación. Las horas pasan y no hay nuevas noticias en Catalunya. Desde el club azulgrana siguen buscando cerrar una operación cada vez más complicada, según medios españoles.

En plena incertidumbre, LaLiga hizo oficial la salida del argentino. El ente rector del fútbol profesional español, lo desapareció de su página. Se hace extraño repasar el plantel del Barza sin su máxima estrella al frente.

Al revisar la web, podemos encontrar nombres como Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite o Ansu Fati, pero no es así con Messi. Antoine Griezmann aparece pero como mediocampista y no como atacante.

Los que tampoco aparecen son los nuevos refuerzos. Ni Eric García ni Emerson ni Sergio Agüero ni Memphis Depay. Ausencias muy importantes del nuevo Barza que retratan la dificultad del club para poder cerrar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Lionel Messi fue borrado de la plantilla de FC Barcelona. (Captura: LaLiga)

Messi podría ir a la cárcel si renueva

Desde el programa español ‘El Chiringuito’ han indagado más sobre el paradero del atacante argentino y se pusieron en contacto con el asesor fiscal Ramón Álvarez de Mon para resolver todas las dudas. Y la figura que dejó pone los pelos de punta.

“El Barça podría acordar con Messi jugar dos años y pagarle en cinco. Pero otra cosa es la opinión que puedan tener LaLiga y Hacienda al respecto. ¿Por qué LaLiga? Esto se hace para dividir la masa salarial entre cinco años, no entre dos. ¿Por qué Hacienda? Si Messi se va al tercer año a jugar a Miami, estará cobrando por lo que generó como jugador del Barça, pero será no residente, por lo que no tributará en España”, explicó.

Pero hay más. El asesor fiscal recordó que el argentino y el club ya han tenido problemas legales antes, lo cual complica aún más la figura del ‘refichaje’ de Leo Messi y las implicancias por infringir la ley.

“Messi y el Barcelona tienen antecedentes penales. Si vuelven a cometer un delito fiscal, Messi va a la cárcel y el Barcelona tendría graves consecuencias legales”, señaló.





