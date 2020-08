¿Se queda? El caso Lionel Messi en el FC Barcelona aún tiene varias idas y vueltas, pues no solo se trata de lo que el argentino decida, sino de las cuestiones legales que determinen si, finalmente, sale o no del club azulgrana. Y precisamente en esto último, la institución culé tendría las de ganar. Desde España adelantan que “los abogados de Messi no tienen ya tan claro que pueda salir”.

Así lo asegura el representante de jugadores Josep Maria Minguella, quien explica que la interpretación del contrato del argentino genera serias dudas y podría tener consecuencias legales en el futuro.

“Los abogados de Messi se lanzaron a la piscina. Alguien le sugirió que con el retraso del campeonato las fechas cambiaban”, explicó en agente en declaraciones para el diario ’Marca’.

La cláusula

“La interpretación de la cláusula limita que ninguna institución dé un paso adelante a comprar un jugador diciendo que está libre, que un día tenga la amenaza legal que tenga que pagar de un euro a 700 millones. Federativamente no es fácil”.

Pedirá pactar

Lejos de llegar a los tribunales, el delantero argentino ha ordenado a sus abogados a reunirse con los directivos azulgranas y alcanzar una solución amistosa, un trato que favorezca a ambas partes.

El problema para Leo Messi y su equipo jurídico es que, según el diario ‘Sport’, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu no quiere sentarse a negociar la salida de ‘D10S’ bajo ninguna forma. El dirigente ‘blaugrana’ solo se reunirá con Messi o su staff de asesores si es para renovar su contrato, que expira en junio de 2021.

