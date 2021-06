Cumplió este jueves 34 años, pero no tuvo regalo sorpresa por parte del FC Barcelona. Regalo que los hinchas azulgranas esperaban se diera precisamente en estos días, pero tal parece que tendrán que esperar un poco más, pues las negociaciones del club con Lionel Messi están más entrampadas de lo que el propio Joan Laporta quisiera en el mercado de fichajes de verano. A la fecha, aún no hay acuerdo con el argentino.

Así lo dio a conocer Manu Carreño en ‘El Larguero’, de la Cadena Ser, que explicó la razón por la que aún no se ha producido el tan anhelado anuncio de renovación.

“No hay acuerdo entre Messi y el Barça”, aseveró. “No falta la firma de Messi, falta alcanzar un acuerdo”, añadió Carreño sobre la situación del delantero que ahora mismo se encuentra en Brasil disputando la Copa América con su Selección.

No obstante, el director de ‘El Larguero’ se mostró optimista con la posibilidad de que Messi acabe firmando su renovación: “La intención de las dos partes es llegar a un acuerdo, pero en este momento no lo hay. No solo hay que hablar de dinero. Messi va a aceptar una rebaja de sueldo, pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo. Faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato”. Y reiteró que “a día de hoy no hay acuerdo”.

Las fuentes cercanas a Messi señalaron para ‘Sport’, que el argentino aún no ha dado una respuesta positiva a las diferentes propuestas de renovación emitidas por Joan Laporta, pero si se encuentra analizando varias de ellas. Cabe destacar que, el vínculo entre Barcelona y Lionel finaliza el 30 de junio.

Se apunta a que el capitán de la ‘Albiceleste’ tendrá una ampliación de contrato por dos temporadas. Sin embargo, todo hace indicar que se esperará a una conversación formal entre ambas partes para definir y modificar algunas de las propuestas que más atraiga a Leo.





