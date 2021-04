Lionel Messi termina contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio y hasta el momento no hay señales claras sobre su futuro. No se sabe si el delantero argentino renovará por un par de años más con la institución azulgrana o si aceptará la propuesta del PSG o de otro gigante de Europa. Según el diario ‘Mundo Deportivo’, el genio de Rosario aún no ha tomado una decisión ya que espera conocer de primera mano cuál es la situación real del equipo catalán.

La citada fuente explica que Messi quiere tener las cosas claras para extender su permanencia en el Camp Nou. Para el astro sudamericano es básico saber en qué condiciones se encuentra la economía del club y qué posibilidades existen de armar un súper proyecto deportivo para la siguiente temporada.

La garantía de grandes fichajes es importante para Lionel Messi de cara a la disputa de la Champions League. Solo con grandes jugadores el Barcelona será capaz de recuperar su sitio en Europa y el argentino tendrá chances de ganar su quinta Copa de Europa.

“Messi comió con Laporta tras su triunfo electoral y quedó en escuchar la propuesta que le haga llegar el presidente, que quería ofrecerle un fichaje como Haaland para convencerle. Pero sin los ingresos de la Superliga este fichaje se vuelve más difícil”, publicó la citada fuente.

Consultado hace unos días sobre Lionel Messi, Laporta afirmó que “la renovación progresa adecuadamente”, lo que confirmaría que en Barcelona no hay desesperación y sí confianza en lograr la firma del rosarino para renovar el contrato.

Cabe recordar que a inicios de año, Lionel Messi explicó que definiría y avisaría al mundo entero sobre su futuro recién a final de temporada. El argentino de 33 años quiere concentrarse únicamente en LaLiga y Copa.





