Las celebraciones por la vigésima séptima Liga del FC Barcelona trajeron consigo muchos momentos de emoción y júbilo, pero, sobre todo, de ilusión. Y es que por más que esta temporada haya terminado siendo fructífera a nivel local, los hinchas catalanes no pueden dejar de pensar en los nuevos retos para la próxima campaña, lo que supone cambios importantes en la plantilla y, por consiguiente, el posible regreso de Lionel Messi. Joan Laporta, presidente del club, es consciente de ello y no ha ocultado su ilusión por la vuelta del argentino.

El mandamás fue uno de los más efusivos durante los festejos, algo que se pudo ver cuando ingresó a los vestuarios y se encontró con los futbolistas. No obstante, también se tomó el tiempo para conversar con TV3 y dio detalles sobre el diálogo reciente que ha tenido con el rosarino. El optimismo es notorio y eso también lo sabe los fanáticos azulgranas.

“‘Leo’ aún está en París, con situaciones no agradables. No querría ahora molestarlo. Intentaremos mejorar el equipo en todas las líneas. Yo he hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Hemos recuperado la relación”, comenzó diciendo Laporta, confesando que el trato con la ‘Pulga’ ha sido regular y no ha decaído a pesar de las especulaciones de las últimas semanas.

Dejando un mensaje contundente, Joan no dudó en afirmar el verdadero deseo del actual delantero del París Saint Germain. “Messi quiere el Barça, siente este club como su casa, pero ahora le haría un mal favor. ¿Arabia? El Barça es el Barça. En Arabia están haciendo un buen trabajo, invirtiendo, pero insisto, el Barça es su casa”, agregó.

El regreso de Lionel Messi es una posibilidad real, pero todavía está muy lejos de concretarse. El FC Barcelona tiene que hacer bien las cuentas si no quiere incurrir en malos cálculos e ir en contra del Fair Play Financiero, por lo que las próximas semanas serán decisivas para la institución catalana. Si consiguen vender a algunos jugadores, quizás el panorama cambie para bien.

Lionel Messi no seguirá en el PSG y su primera opción es volver al Barcelona. (Foto: Getty Images)

¿Xavi renovará con el Barcelona?

El contrato de Xavi Hernández con el FC Barcelona culmina en junio del 2024, pero tal como se reveló hace unos meses, Joan Laporta quiere que continúe en el club por varios años, construyendo un proyecto deportivo a largo plazo. La idea del presidente culé es que el exmediocampista renueve al menos por un año más, hasta mediados del 2025.

“No habrá problema. Es un hombre de club. Entiende perfectamente las circunstancias del club y que se merece un reconocimiento por parte del club. Estamos en un plan de austeridad y estoy tranquilo porque es el primero en asumirlo”, manifestó.

Consciente de que el club no puede hacer demasiados gastos, Laporta ve con buenos ojos el diálogo con el ‘Cerebro’, incluso, comparó su trabajo con el de Pep Guardiola en su primer año en la institución. “Xavi tenía claro que quería ser entrenador del Barça. Quizás más que yo. Tiene muchos puntos en común de la primera época de Guardiola”, puntualizó.





