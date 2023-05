La decepcionante temporada del París Saint Germain, donde solo están peleando por asegurar un nuevo título de la Ligue 1, supone cambios drásticos cuando llegue el momento de las decisiones fuertes. No solo en cuanto al plano institucional, sino también en lo deportivo. La conformación del plantel y la elección del posible sustituto de Christophe Galtier –si es que no continúa– son temas pendientes en la capital de Francia, especialmente porque Kylian Mbappé, quien tiene contrato hasta junio del 2024, espera un proyecto deportivo ambicioso en donde él sea la máxima estrella.

La descontada salida de Lionel Messi es uno de los principales cambios para el curso que viene. Con esto, ‘Kiki’ asumirá el mayor protagonismo dentro de la plantilla. Pero eso no es todo: según la información que ha develado As, Marco Verratti y Neymar son los otros nombres fuertes que buscarían nuevos aires cuando finalice esta campaña.

Para nadie es un secreto de que Luis Campos, consejero deportivo del club, y Nasser Al-Khelaïfi, el presidente, quieren darle una nueva visión a la institución y dejar que sea considerado como el equipo de las estrellas. Esto, con el objetivo de que los planes sean más claros y que los éxitos deportivos no solo dependan de las individualidades, sino puntualmente del colectivo. Aquí es donde las salidas del italiano y el brasileño no distan mucho de la realidad.

Nuevos rumbos para ‘Ney’

Esta no es la primera vez que se habla de una posible partida de Neymar. El año pasado el PSG ya se había planteado dejar de contar con él, no obstante, en la interna no esperaban que hiciera efectiva su cláusula de renovación automática, por lo que se quedó en el club de manera unilateral y tuvieron que aceptarlo. Esto, además, porque su ficha salarial es casi imposible de pagar para cualquier otro equipo que no sea el parisino.

Por ello, según Le Parisien, el propio ‘Ney’ está abierto a escuchar ofertas. El PSG no le pondrá trabas y, de aparecer una tentadora oportunidad de venderlo, no la desaprovecharán. El citado medio francés añade que el exjugador del Santos ya tendría pretendientes de Inglaterra, siendo la Premier League un torneo que le seduce mucho desde hace varios años.

Chelsea, Manchester United y Newcastle son las instituciones que habrían preguntado por Neymar, siendo conscientes de que no es una negociación sencilla y que dependerá, en gran medida, de los planes que tenga el jugador. El París Saint Germain tampoco se hace problemas y si el panorama para su venta se complica, no tendrían inconvenientes en cederlo con una opción de compra, en la que también tengan que asumir parte de los 40 millones de euros anuales que gana.

Neymar y Verratti ven con buenos ojos salir del PSG. (Foto: Getty Images)

Verratti se baja del barco

Otra de las posibles ventas sería Marco Verratti. El mediocampista italiano, piedra angular del equipo desde que llegó en la temporada 2012, ya habría cansado a los directivos por su irregularidad en el presente curso y han considerado que ya es el momento de dejar de contar con él. Esto, a pesar de que hace poco renovó hasta el 2026.

Los descalabros internos también han golpeado al volante, quien no ve con malos ojos salir del PSG para buscar mejores aires para su carrera deportiva. Los ultras del club le hicieron saber su rechazo durante los lamentables incidentes de comienzos de mayo, donde arremetieron contra varios futbolistas en la sede principal. Eso le habría disgustado y, a su vez, animado a querer marcharse.

La única propuesta conocida, según As, es la del Al Hilal. El club saudí le habría propuesto ganar más de 60 millones de euros por temporada y una comodidad que seguramente no va a encontrar en otro lugar. No obstante, Verratti no está interesado en ponerle fin a sus ambiciones deportivas y preferiría seguir en Europa por muchos años más. La Champions League es una tarea pendiente y buscará ganarla.





