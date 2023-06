Cuando todo parecía que los caminos de Lionel Messi y el FC Barcelona estaban cada vez más distantes e inconexos, este lunes se abrió una luz de esperanza para la hinchada ‘azulgrana’ que espera con ansias el retorno del argentino. Y es que, según las imágenes difundidas por medios españoles, Jorge Messi, padre y representante de ‘Leo’, se reunió con Joan Laporta, presidente del club catalán. Esto solo quiere decir una cosa: las negociaciones han vuelto a tomar fuerza y es cuestión de semanas para que esto se defina de una vez por todas.

Aunque ambas partes buscaron que este diálogo se diera de manera privada, los medios de comunicación de Barcelona se enteraron de este contacto y rápidamente acudieron en busca de alguna declaración que esclarezca el asunto. El único que habló fue el progenitor de Lionel, quien, buscando desviar a la prensa, negó haberse encontrado con el mandamás de los culés.

“No estuve con el presidente. No sé nada todavía. Me encantaría que vuelva. Hemos hablado el otro día pero nada confirmado. Depende de un montón de cosas. Todavía tenemos que hablar un montón de cosas”, fue la escueta respuesta de Jorge Messi ante las constantes interrogantes de los periodistas.

Este encuentro abre muchas posibilidades para el FC Barcelona y el deseo que tiene la directiva de finiquitar el regreso de Lionel Messi. Aunque por ahora es una información extraoficial, todo hace indicar que LaLiga Santander estaría cerca de darle el visto bueno a los culés para que puedan cerrar el retorno de la ‘Pulga’.

Esto es algo que el propio delantero argentino y la institución ‘azulgrana’ han estado esperando desde hace meses, pues tal como lo confirmó el padre del jugador, siempre ha existido el deseo para que pegue la vuelta. Los próximos días serán claves y minuto a minuto se seguirá escribiendo esta historia que tiene en vilo a los hinchas del Barça.

Jorge Messi y Joan Laporta se reunieron para tratar el posible regreso de Lionel al Barcelona. (Video: Toni Juanmartí)

Así ven en Argentina el posible regreso de Messi al Barça

Al tanto de los detalles que llegan desde España, la prensa Argentina también maneja su propia información sobre la negociación entre el entorno de Messi y el FC Barcelona. Gastón Edul, periodista de TyC Sports, acotó algunos puntos luego de la reunión entre Laporta y Jorge Messi. Lo cierto es que el acuerdo no depende de ‘Leo’.

“Reunión Laporta - Jorge Messi. La intención de Leo Messi siempre fue y es volver a Barcelona. Depende de que el club pueda ofertar. Está por recibir la aprobación de La Liga. Por eso: no depende de Messi y él siempre hizo todo para que se pueda dar”, señaló el periodista.

Otro tema es que los culés están contra el tiempo y, si bien ‘Leo’ los tiene como prioridad, no los va a esperar más de la cuenta ya que tiene otras ofertas pendientes. “El próximo paso es que Barcelona pueda presentar la oferta. Es la opción que prioriza Messi. Todavía no rechazó las otras ofertas. Siguen en pie. Tienen que tomar una decisión en estos días. Lo de hoy fue un avance claro para Barcelona”, puntualizó.





