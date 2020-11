Cambio radical en la historia Lionel Messi . El delantero de FC Barcelona era seducido por Manchester City en el último mercado de fichajes debido a su situación en el elenco azulgrana, la misma que tenia al astro argentino con pie y medio de la escuadra de España y muy cerca de los ingleses.

Sin embargo, y según dio conocer Sky Sports, el equipo de la Premier League no tendría agendado contratar al ‘10′ en el próximo mercado de fichajes de verano, ya que sienten que la avanzada edad del futbolista sería contraproducente para las aspiraciones del equipo.

La periodista Semra Hunter ha sido tajante al respecto del futuro del jugador de FC Barcelona: “Las puertas del Manchester City están cerradas para Lionel Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el equipo inglés no presentará una oferta por él. Uno de los motivos es que se encuentra en el crepúsculo de su carrera”, sostuvo.

Cabe recordar que el actual entrenador de los ‘Citizens’, Pep Guardiola, siempre se mostró optimista de cara a la posibilidad de contar con el atacante sudamericano, pero ello no dependerá únicamente de su interés, ni de que ‘Leo’ quede libre el próximo verano, sino también de las pretensiones económicas del jugador.

Lionel Messi termina contrato con el Barça en junio de 2021, por lo que, de acuerdo al reglamento de la FIFA, puede negociar libremente con el equipo que prefiera a partir del mes de enero, siendo muy altas las posibilidades de que acabe su vínculo con los catalanes.

Lionel Messi quiere esperar al nuevo presidente de FC Barcelona, ver su proyecto y tomar una decisión en el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, con el paso de las semanas está agrandando de nuevo su deseo de salir del conjunto blaugrana. La situación deportiva no da para más.

