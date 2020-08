En el seno del Fútbol Club Barcelona no saben si Lionel Messi seguirá siendo azulgrana en la próxima temporada. No obstante, en caso decida quedarse, la relación entre el club y el atacante argentino no será como antes, tal como ha informado el exfutbolista culé Lobo Carrasco durante su participación en ‘El Chiringuito’.

Según la citada fuente, en los altos mandos del Barcelona se ha tomado la drástica decisión de quitarle a Messi los poderes que tiene en el vestuario. No consultarán más al rosarino de 33 años sobre fichajes o continuidad de algunos jugadores. Simplemente, pierde peso en el camarín a pesar de su condición de capitán.

“A Leo Messi ya no le van a pedir opinión sobre componentes de la plantilla o jugadores. Eso creo que va a ser lo que el Barcelona quería, pero no se atrevía por el gran poder que tiene Leo en ese vestuario”, dijo Carrasco en el sintonizado programa español.

“A partir de ahora ese porcentaje de responsabilidad, creo que para el Barcelona va a venirle muy bien porque si algo tiene Ronald Koeman es la capacidad de decidir y asumir la responsabilidad”, agregó el exjugador español del Barcelona.

Lionel Messi, sin un futuro claro

Messi le habría reconocido a Ronald Koeman que se ve más fuera que dentro del club la próxima temporada. Según la emisora catalana, el argentino interrumpió sus vacaciones para tratar con Koeman su continuidad y reconocerle que, tras el nuevo fracaso europeo y cerrar el curso sin ganar ningún título, se ve “más fuera que dentro” del Barça.

Sin embargo, el ’10′ azulgrana también le habría dicho ser consciente de las dificultades que tendrá para dejar la entidad este verano. Y es que a Messi le queda un año más de contrato y su cláusula de rescisión es de 700 millones de euros.





