Tras el parón causado por el nuevo coronavirus, LaLiga Santander volvió hace poco más de una semana y el presidente de este torneo, Javier Tebas, ha salido recientemente a hablar sobre algunos temas relacionados a esta competencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante la conversación que tuvo con RAC1 es que habló de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Qué dijo?

“Seguro me criticarán en Madrid, pero la salida de Cristiano Ronaldo tuvo un impacto prácticamente nulo. Hemos trabajado para que LaLiga esté por encima de los jugadores y clubes. En el caso de Messi, él es el mejor jugador de la historia del fútbol y es una suerte tenerlo aquí. Los aficionados del Barcelona han tenido la suerte de disfrutar con él. Su salida sí la notaríamos, sobre todo si se va a otra liga”, señaló Tebas.

“Messi, hoy en día, es un ícono del fútbol español, es un ícono de LaLiga y si tendría que darle un consejo le diría que por favor termine su carrera en esta competencia. Y aunque sí notaríamos la salida de Messi, tampoco es que sería una catástrofe. Sin embargo, hay que valorar lo que él le da al torneo. Por más apagado que esté, siempre nos deleita”, agregó el presidente.

Tebas también departió sobre cómo será el mercado durante el verano que viene. Para él, los fichajes no serán normales ni multimillonarios, por lo que perderán mucho protagonismo. “Posiblemente haya trueques”, aseguró. “Veremos algún tema de dinero pero no grandes operaciones. ¿Neymar o Mbappé? Me gustaría tenerlos, pero la situación es la que es. El dinero no está en el mercado y tardaremos en volverlo a ver, quizá un par de años”, señaló.

Y a los segundos prolongó: “Manchester City, PSG o Newcastle puedan animar el mercado de una manera que no comparto, pero en todo caso no creo que superemos los 800 millones de euros este verano entre todos”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga Santander. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve el público?

Debido a la pandemia de la COVID-19, los estadios no pueden tener fanáticos. Es una medida que ha tomado el Gobierno español para evitar la expansión del nuevo coronavirus. Entonces, ¿cuando podríamos tener partidos con gente apoyando en las gradas? Tebas aclaró que decidir eso no es su competencia, pero que deben tener un buen protocolo de vuelta de espectadores, para cuando la CSD (Consejo Superior de Deportes) dé la autorización.

Para el directivo, “la plena ocupación podría ser antes de 2021”. No obstante, aseveró que “depende de las autoridades sanitarias. Hasta que no haya una vacuna es difícil que puedan llenarse los estadios al cien por ciento. Siempre habrá riesgos de contagio. Yo creo que sí se podría con aforos a ciertos porcentajes”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

España: Andrés Iniesta y Luis Enrique aconsejan a futuros cracks. (Video: GEC)