Karim Benzema cumplió una gran temporada en 2022 con el Real Madrid. De la mano del delantero francés, el equipo español se llevó LaLiga y Champions League. Sin embargo, sus buenas actuaciones no le alcanzaron para ganar el premio The Best de la FIFA. El popular ‘Gato’ perdió el reconocimiento frente a Lionel Messi, hecho por el que recurrió a las redes sociales para dejar un ‘dardo’ al máximo ente del fútbol mundial. El galo se despachó con varias publicaciones que no tardaron en viralizarse.

El primer posteo del delantero del Real Madrid se dio el martes tras conocerse que su compañero de equipo, David Alaba, puso a Lionel Messi por delante del francés. Benzema apareció junto a su auto súper deportivo y escribió “llegué solo”. Luego subió una historia en la que se le ve alegre en un ascensor.

Todo comenzó a encenderse con la historia en la que lo etiquetó el fotógrafo de futbolistas, Jordan Bajo, quien subió una foto de Benzema y Vinicius y, jugando con el nombre de los premios The Best, definió a los delanteros del Real Madrid como “The Beats” (las bestias).

El vigente Balón de Oro fue etiquetado en otro posteo en el que figuran videos con sus goles y la sigla en inglés GOAT (Más grande de todos los tiempos en español). Estas reacciones hicieron que el francés publique una historia en la que se ve todo su palmarés.

Los galardones fueron en referencia al año 2022 en que Benzema brilló en la temporada pasado junto a su equipo con la obtención de la Champions League número 14 para el Real Madrid y también consiguieron su quinto Mundial de Clubes.

La publicación de Benzema que está dando que hablar en las redes sociales. (Foto: Instagram de Benzema)





¿Cuántos premios The Best ha ganado Lionel Messi?





Lionel Messi, elegido en Qatar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Con sus siete Balones de Oro, el argentino reina en recompensas individuales en el mundo, igualando en premios The Best con el polaco Robert Lewandowski, que lo ganó en 2020 y 2021, y el portugués Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2017. En este galardón de la FIFA ha estado entre los tres mejores en seis de las siete veces que se ha dado.

El argentino Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de 2022 por la FIFA, dos meses después de ganar con su selección el Mundial de Qatar y tras imponerse a los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.





