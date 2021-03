En el mercado de fichajes de verano en 2020, Manchester City fue el gran candidato a quedarse con los servicios de Lionel Messi luego de que este manifestara a la directiva del Barcelona su deseo de salir del club. Hubo serios contactos entre el líder de la Premier League y el entorno del futbolista argentino. Sin embargo, el expresidente Josep María Bartomeu detuvo su marcha apelando al año de contrato que le quedaba y el ’10′ no quiso enjuiciar a la institución catalana.

Han pasado varios meses del frustrado pase de Lionel Messi al Manchester City y los ingleses parecen haber tirado la toalla. Según el diario catalán ‘Sport’, el club ‘Sky blue’ no insistirá más en la llegada del genio de Rosario ya que está convencido que al final terminará renovando con su par azulgrana. Además, prefieren otro estilo de jugador para tapar la salida del ‘Kun’ Agüero.

Si bien Messi fue prioridad del City a mediados de 2020, el hecho de que no termine de definir su futuro cansó a los ‘Ciudadanos’. El argentino expresó hace unos meses que no dirá nada hasta el final de la temporada 2020-21 y en Etihad Stadium no están dispuestos a esperarlo.

“En el seno del Manchester City, según ha podido saber SPORT, existe el convencimiento de que Leo Messi acabara renovando por el FC Barcelona, alargando así la historia de amor que nació hace dos décadas. Por la sensación que hay en el club inglés, Messi continuará en el Barcelona y el City considera inapropiado iniciar un ataque con pocos visos de convertirse en realidad”, publica el medio catalán.

Lionel Messi termina contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2021 y hasta el momento no se ha sentado a conversar seriamente con Joan Laporta, nuevo presidente catalán. Mientras tanto, el PSG no pierde la esperanza de convencerlo con mudarse al Parque de los Príncipes para la siguiente temporada.

Lionel Messi ha ganado cuatro Champions League con Barcelona. (Foto: AP)





