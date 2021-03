Desde que llegó al FC Barcelona ha sido cuestionado por sus registros goleadores, los cuales no precisamente son los que esperaban en el Camp Nou. Las críticas también han apuntado a su rendimiento en el campo, debido a que aún no logra encontrar una posición en la que pueda rendir a gran nivel. Sin embargo, si hay algo que no se le puede poner en duda a Antoine Griezmann es que siempre está y casi nunca se lesiona.

El delantero galo cumplió se convirtió en el primer jugador de la historia de la selección francesa en disputar 45 partidos consecutivos con ‘Les Bleus’ el pasado domingo.

Una cifra que de ninguna manera es casualidad, pues desde el 2009 únicamente se ha perdido ocho partidos por lesión entre la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Barcelona y la selección.

De hecho, el delantero ha tenido apenas tres lesiones musculares a lo largo de su carrera. Dos en el cuádriceps, las dos en Valladolid (2012 y 2020) y su última lesión muscular data de 2017, en un partido contra el Chelsea cuando era jugador del Atlético de Madrid.

Así lo explica el medio francés ‘L’Equipe’ en un reportaje, en el mismo que también revela algunas de las claves por las que Griezmann no se lesiona: tiene a un fisioterapeuta que trabaja con él a diario.

Clément Gautreau, fisioterapeuta de la selección en la Eurocopa de 2016, trabaja con el delantero codo con codo, además de tener contratado a un cocinero propio que le asesora en nutrición.

Además, las horas de sueño son claves. El francés intenta hacer siestas regulares para conciliar y equilibrar sus horas de sueño. Todos estos hábitos le han llevado a ser uno de los jugadores con más partidos de la última década.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO