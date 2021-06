El presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió de que la patronal no va a hacer “normas ad hoc” para que el delantero argentino Lionel Messi se quede en el FC Barcelona, que se lleva la “Copa de las pérdidas” porque acumuló “la mitad” del total del curso 2020-21, y alabó la “excelente” gestión llevada a cabo por el Real Madrid durante la pandemia.

“De los 700 millones de pérdidas previstas para 2020-21, el Barcelona es casi la mitad. Eso da una imagen de que el resto de los grandes clubs no suman tanto. El Real Madrid ha hecho un esfuerzo porque sus cifras estén muy alejadas de las del Barcelona”, dijo en la presentación del informe económico y financiero de la temporada 2019-20.

En este sentido, el presidente de LaLiga señaló que el FC Barcelona está “excedido” en su masa salarial y para que pueda jugar Leo Messi en el curso 2021-22 tendrá que “hacer un esfuerzo importante”. “Confío en que lo haga porque es el primer equipo en volumen de cifra de negocio, pero tiene que estructurar los 500 millones de deuda. Si lo hace su situación no será grave”, indicó.

A su juicio, la COVID ha agudizado una situación en la que el Barça siempre había llevado al máximo su límite salarial, y “cuando la economía ha cogido una pulmonía no ha podido absorber esa pérdida de ingresos”.

“Con una reducción importantísima de su masa salarial y una reestructuración de la deuda volverá a una situación buena, aunque no la de hace tres o cuatro años, en el mercado. ¿Messi? Las normas son las que son. No se van a cambiar. No vamos a hacer reglas ad hoc por el tema de Messi”, aseguró.

