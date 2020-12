En la esperada entrevista con Jordi Évole en ‘La Sexta’, Lionel Messi se ha referido a las intenciones que tuvo de dejar el FC Barcelona en agosto último. El genio rosarino confesó que el expresidente azulgrana, Josep María Bartomeu, ya tenía conocimiento de su decisión para el mercado de fichajes del pasado verano, pero no lo quiso aceptar en ese entonces.

El máximo goleador en la historia del club catalán confesó que volvería a mandar aquel famoso burofax en el que unilateralmente daba por hecha su salida del Camp Nou. Además, dijo que se sintió engañado por Bartomeu, pero no entró en detalles al respecto.

“Volvería a enviar el burofax porque es una manera de hacerlo oficial. En los últimos seis meses le dije al presidente que me iba, pero él me decía que no y lo quise hacer oficial”, dijo el rosarino. “Bartomeu me engaño en muchas cosas. No voy a decirlo porque no soy así, pero te puedo decir que en muchas cosas”, agregó.

El también internacional con la selección de Argentina contó los motivos que en agosto lo llevaron a intentar salir del club de toda su vida.

“Después llegó el momento en que pensaba que había cumplido un ciclo, que merecía un cambio, que necesitaba salir de todo esto. Yo sabía que este iba a ser un año de transición, con gente joven, pero yo quería seguir luchando por más títulos, por la Champions, por la Liga”, dijo Leo.

“Fue una decisión dificilísima de tomar, porque quería dejar el club de mi vida... tampoco mi familia se quería mover, mis hijos me decían que no me fuera, pero era lo que yo sentía en ese momento”, añadió.

“No hubo un click para que tomara mi decisión. Fueron muchas cosas que se fueron juntando. Si iba a juicio, los abogados me decían que tenía la razón, pero no quería irme así del Barcelona”, explicó el astro sudamericano.

