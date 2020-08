La contienda entre Lionel Messi y FC Barcelona apenas ha comenzado. El primer derechazo lo dio este martes el argentino, después de hacerle oficial a los catalanes su deseo de abandonar el club, acogiéndose a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada.

Desde la dirigencia azulgrana ya le habrían respondido a la ‘Pulga’, dejando en claro que la petición del futbolista no tienen un sustento legal, por ello no es viable. Según SPORT, el club argumenta que dicha cláusula ya no cuenta con valor porque tenía como tope el 31 de mayo.

Desde el entorno de Messi tienen una interpretación distinta, ya que consideran que tras la extensión de la temporada por el parón del fútbol a causa de la pandemia del COVID-19, esta fecha se habría extendido hasta una semana después de la final de Champions League, la cual se disputó este domingo en Lisboa.

Lo que se viene ahora es una guerra legal entre ambas partes. Ambas posiciones están muy marcadas. Barcelona no quiere dejar partir tan fácil a Messi, el club que lo quiera debería pagar una cláusula de rescisión es de 700 millones de euros. Por otro lado, está el deseo del capitán culé de buscar nuevos horizontes fuera de Cataluña.

Los principales postores que tienen en la mira a Lionel Messi son Manchester City, Inter de Milán y en las últimas horas se sumó Manchester United, donde ya se ordenó un acercamiento con el círculo del jugador de 33 años.

