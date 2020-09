Aún es un misterio el futuro de Lionel Messi. Lo único claro hasta el momento es su deseo de abandonar la disciplina del FC Barcelona. Sin embargo, todavía no se habría desvinculado totalmente del mundo Barça, así lo develó su compañero de equipo, Frenkie De Jong.

“Espero que Messi siga ahí cuando regrese, pero eso no es algo que me incumba. Todavía está en el chat grupal de Whatssap”, aseguró el mediocampista de 23 años a la cadena Fox.

Asimismo, fue consultado sobre una posible intervención para persuadir a Leo Messi y que pueda seguir en el Barcelona. “Yo no soy la persona que debe hablar con Messi para convencerlo de nada. Seguro que mucha gente ya se ha acercado a él estos días”, afirmó el neerlandés.

De Jong no ha podido formar parte de las primeras sesiones de entrenamiento del equipo español por encontrarse concentrado con la selección de Países Bajos, que se prepara para el inicio de la UEFA Nations League.

Inter de Milán se bajó de la carrera por Lionel Messi: la respuesta del club

Se baja de la puja. Lionel Messi alertó a Barcelona que quiere cambiar de equipo y de inmediato sonó como posible refuerzo para otros gigantes europeos, como es el caso del Inter de Milán. Sin embargo, la directiva del conjunto italiano no piensa fichar al astro argentino.

Piero Ausilio, director deportivo de los ‘Nerazzurri’, habló sobre la situación actual del club milanés en medio de una pandemia y descartó rotundamente que Messi sea un jugador en agenda.

“No hay nada entre Messi e Inter, no sé de dónde vienen estos pensamientos. No hay equipo que no desee un futbolista como él, pero la realidad es otra. La nuestra es la de un mercado atento y prudente, centrándonos sobre todo en las ventas”, indicó este martes en diálogo con Sky Sports.

