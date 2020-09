El mercado de fichajes se encuentra al rojo vivo y Memphis Depay es uno de los jugadores que encabeza la lista de los más requeridos por los grandes clubes de Europa. PSG ha sido el último equipo en sumarse a la disputa por el delantero del Olympique de Lyon.

Según informa L’Equipe, el subcampeón de la Champions League apuntaría a cerrar el fichaje del neerlandés, quien habría sido uno de los primeros pedidos de Ronald Koeman en el Barcelona.

La idea del Barça sería sacrificar a Samnuel Umtitu para poder asegurar el arribo del ex Manchester United. Sin embargo, dicho ofrecimiento no sería visto con buenos ojos por los dirigentes del Lyon, quienes no dejarán salir a su estrella por menos de 40 millones de euros.

En caso Depay arribe a tierras parisinas, sería el segundo jugador que se caería, dentro de los refuerzos que tiene en mente Koeman.El primero fue Donny van de Beek, quien está cerca de convertirse en nuevo fichaje del Manchester United.

Memphis Depay arrancó de la mejor forma la temporada 2020-2021, anotando un triplete en el debut del Lyon en la Ligue 1 ante el Dijon. Aunque todo hace precisar que serían sus últimas anotaciones con el conjunto de los ‘leones’.

La principal razón de su salida sería el tema económico, ya que el equipo de Rudi Garcia no pudo entrar a ninguna competición europea y necesitan cubrir la perdida de ingresos que generará esta situación, algo que no ocurría en dicha institución hace 24 años.

